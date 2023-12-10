PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

5.1'lik deprem sonrası gözler Marmara'ya çevrildi! Uzman isim A Haber ekranlarında büyüklüğü verdi: "Esas odaklandığımız burası"

Marmara Denizi Gemlik Körfezi merkez üssünde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından, yalnızca 3 dakika sonra 4,5 büyüklüğünde başka bir deprem daha gerçekleşti. Bu depremler, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hissedildi ve vatandaşlar arasında büyük bir endişe yarattı. Vatandaşlar 'İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem olacak?' sorularını araştırırken Prof.Dr. Hüseyin Öztürk A Haber'de önemli değerlendirmelerde bulundu. Öztürk bölgede 7.5 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini de duyururken kıyılara ilişkin flaş bir uyarıda bulundu. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Aralık 2023, 16:51 Güncelleme 10 Aralık 2023, 17:45
5.1’lik deprem sonrası gözler Marmara’ya çevrildi! Uzman isim A Haber ekranlarında büyüklüğü verdi: Esas odaklandığımız burası

İstanbul, tarih boyunca birçok depremin etkisi altında kalmış bir bölge olarak biliniyor.

447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler, bu bölgenin sismik aktivitesinin önemli bir parçasını oluşturdu.

Uzmanlar da bu geçmiş verilere ve jeolojik bilgilere dayanarak, Marmara Bölgesi'nde yakın tarihte büyük bir depremin beklenmesi gerektiğini belirtiyorlar. Prof.Dr. Hüseyin Öztürk A Haber ekranlarına konuk olurken Marmara'da yaşanacak olası depreme yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Uzman isim İstanbul depremi için büyüklük verdi

İşte Prof.Dr. Hüseyin Öztürk'ün açıklamalarından satır başları;

5.1'LİK DEPREM SÜPRİZ DEĞİLDİ
Süpriz bir deprem değildi. Bu bölgede uzun süren bir suskunluk vardı. O suskunluk bozulmuş oldu. Depremin Gemlik Körfezi'nin açıklarına yaşandı.

"7.5'LUK DEPREM BEKLENİYOR"
Kuzey Anadolu'da 2 tane kırılmayan segment var. Güney kısımda topluca kırılan faylar var. Burada 7.0 ve 7.5'luk bir deprem bekleniyor. İznik bölgesinde geçiyor bu fay.


1064 YILINDAN BU YANA KIRILMADI
Marmara Denizi'nde unutulan fay hatları var. En son 1999 segmenti kırıldı. 200-300 yılda bir kırılma yaşanıyor. 1064 yılındaki depremi tartışmalı. Güney fay hattında 1000 yıldır kırılma yaşanmıyor bu hatta. Eğer kırılırsa 7'nin üzerinde bir deprem bizi bekliyor.

BÖLGEDEKİ DEPREMLER BİRBİRİNİ TETİKLEYEBİLİR
Kuzey bölgesinde ise 1912 ve 1999 depremi var. 1509 yılında da bir deprem oluyor ve çok sayıda kişi ölüyor. 1509 depremini bekliyoruz. 500 yıl önce olmuş ve tekrar olacak. Depremler birbirlerini tetikleyebilir.



KIYILAR MUTLAKA AYAKTA KALMALI
Esas odaklandığımız deprem burası. Kıyıların mutlaka ayakta kalması gerekiyor. Tahliye açısından burası çok önemli.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail katliama devam ediyor! Gece boyunca 250 noktada ölüm yağdırdılar
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL
Altın Kafes
SON DAKİKA