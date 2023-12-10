5.1'lik deprem sonrası gözler Marmara'ya çevrildi! Uzman isim A Haber ekranlarında büyüklüğü verdi: "Esas odaklandığımız burası"

İstanbul, tarih boyunca birçok depremin etkisi altında kalmış bir bölge olarak biliniyor.
İstanbul, tarih boyunca birçok depremin etkisi altında kalmış bir bölge olarak biliniyor.
447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler, bu bölgenin sismik aktivitesinin önemli bir parçasını oluşturdu.
Uzmanlar da bu geçmiş verilere ve jeolojik bilgilere dayanarak, Marmara Bölgesi'nde yakın tarihte büyük bir depremin beklenmesi gerektiğini belirtiyorlar. Prof.Dr. Hüseyin Öztürk A Haber ekranlarına konuk olurken Marmara'da yaşanacak olası depreme yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte Prof.Dr. Hüseyin Öztürk'ün açıklamalarından satır başları;
5.1'LİK DEPREM SÜPRİZ DEĞİLDİ
Süpriz bir deprem değildi. Bu bölgede uzun süren bir suskunluk vardı. O suskunluk bozulmuş oldu. Depremin Gemlik Körfezi'nin açıklarına yaşandı.
"7.5'LUK DEPREM BEKLENİYOR"
Kuzey Anadolu'da 2 tane kırılmayan segment var. Güney kısımda topluca kırılan faylar var. Burada 7.0 ve 7.5'luk bir deprem bekleniyor. İznik bölgesinde geçiyor bu fay.
1064 YILINDAN BU YANA KIRILMADI
Marmara Denizi'nde unutulan fay hatları var. En son 1999 segmenti kırıldı. 200-300 yılda bir kırılma yaşanıyor. 1064 yılındaki depremi tartışmalı. Güney fay hattında 1000 yıldır kırılma yaşanmıyor bu hatta. Eğer kırılırsa 7'nin üzerinde bir deprem bizi bekliyor.
BÖLGEDEKİ DEPREMLER BİRBİRİNİ TETİKLEYEBİLİR
Kuzey bölgesinde ise 1912 ve 1999 depremi var. 1509 yılında da bir deprem oluyor ve çok sayıda kişi ölüyor. 1509 depremini bekliyoruz. 500 yıl önce olmuş ve tekrar olacak. Depremler birbirlerini tetikleyebilir.
KIYILAR MUTLAKA AYAKTA KALMALI
Esas odaklandığımız deprem burası. Kıyıların mutlaka ayakta kalması gerekiyor. Tahliye açısından burası çok önemli.