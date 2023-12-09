Komşu’da bayram! Türkçe manşet attılar | Farklı bir Erdoğan’la tanıştık



VER F-16'YI AL İSVEÇ'İ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Sayın Miçotakis'le iyi komşuluk hakkında, Atina Bildirgesi'ni imzaladım. Mesela bizim Sinop'ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan'a da imkan tanıyabiliriz. Doğu Akdeniz'de kimsenin hakkında gözümüz olmadığı gibi, haklarımızı da kimseye çiğnetmeyiz. Yunanistan ile bardağın dolu tarafına bakıyoruz.

BM Genel Sekreteri Guterres küresel sistemin alarm düğmesine basmıştır. Miçotakis'e "Sizi Filistin'in yanında görmek isterdik" dedim.

İspanya Başbakanı Sanchez, Batı ülkeleri içerisinde en yiğidi çıktı. İspanya, Sanchez ile "Filistin'in Avrupa Birliği tarafından tanınması için teklifimi yapacağım" diyecek kadar yiğit çıktı. Onun için ben kendisini alkışlıyorum.

ABD Başkanı Biden ile görüşme gündemimizde değil. Gazze konusundaki tavırları hepinizin malumu. Sayın Fidan, Washington'a gitti. Yedili temas grubu ABD'den sonra Kanada'ya geçecek. Kanada Türkiye olarak kendilerinden almayı talep ettiğimiz İHASİHA kameraları meselesinde tutturmuş "İsveç'te İsveç"...

ABD de aynı şeyi söylüyor. Senin kongren varsa, benim de parlamentom var. Sen F-16 meselesinde adım atacağım diyorsun. F-16, Kongre'nden geçmeden benim de böyle bir adımı atmam mümkün değil.



15 ARALIK SONRASI

2019 yerel seçiminde biz Cumhur İttifakı başlığıyla bir adım atmadık. Ancak bu seçimde durum çok daha farklı. Sayın Bahçeli ile bir araya gelip, kararımızı vereceğiz. 15 Aralık sonrası peyderpey aday açıklamalarımızı yaparız.



Başkan Erdoğan'ın tarihi Atina ziyareti dünyada manşet olurken, dönüş yolunda önemli açıklamalar yaptı: Yunanistan'la bardağın dolu tarafına bakıyoruz. Filistin konusunda Avrupa'nın en yiğidi Pedro Sanchez. F-16 konusunda Amerikan Kongre'si adım atarsa, Meclis de İsveç'in NATO üyeliği konusunda adım atar."

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