İstanbul’da kentsel dönüşümün yol haritası netleşti! 5 yapıdan birisi dönüşecek

Bakanlık tarafından belirlenen güvenli rezerv alanlarda ise 350 binden fazla konut inşa edilecek. 5 YIL İÇİNDE DEPREME HAZIR HALE GETİRİLMESİNİ AMAÇLANIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde İstanbul'da, 2012'den bu yana 800 bine yakın riskli bağımsız bölümün dönüşümü tamamlanırken, halihazırda ise 170 bin yapının inşa çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalar için ayrılan kaynağın tutarı ise 127 milyar lira olarak dikkat çekiyor. 5 yıl içinde İstanbul'u depreme dayanıklı bir metropol haline getirmeyi hedefleyen yol haritası çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı da öncü rol üstlenecek. Ekim ayında kurulan başkanlık bünyesinde 3 genel müdürlük ihdas edilirken, bunlardan birini Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü oluşturuyor.

MARMARA'YA ÖZEL BİRİM

Yalnızca Marmara Bölgesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına odaklanacak olan bu birim, İstanbul'daki sürecin koordinasyonunu yürüterek çalışmaları hızlandıracak.

Sabah'ta yer alan habere göre; İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ivme kazandırmak için hayata geçirilen Yarısı Bizden Kampanyası'na ise yoğun ilgisi sürüyor. Yapılarını dönüşüme sokmak isteyen hak sahiplerine hibe ve 10 yıl vadeli kredi imkânı sunan projeye bugüne kadar başvuru sayısı 1.3 milyonu aştı. Kampanya kapsamında ilk olarak bina içinde yüzde 100 uzlaşının sağlandığı yapılarda çalışma başlayacak. Yaklaşık 77 bin bağımsız bölüme denk gelen bu etabın ardından bina içinde 3'te 2'lik kesimin onay verdiği yapılara geçilecek.





HEDEF 2028

-İstanbul'da 7.5 milyon bağımsız bölüm bulunuyor.

-Riskli 1.5 milyon bağımsız bölüm dönüştürülecek.

- Yarısı Bizden ile en az 200 bin konutun dönüşümü sağlanacak.

- Belirlenen rezerv alanlara 350 bin konut inşa edilecek.

- 170 bin bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor.

- Her sene 350 bin yeni yapı inşa edilecek.

- 2012'den bu yana 800 bin bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN