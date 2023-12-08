10 yılda 1 milyardan fazla yolcu! Olumsuz hava koşullarında bile durmadı

10 YILDA 1 MİLYARIN ÜZERİNDE YOLCU
Uraloğlu, Cumhuriyetin 100. yılında 10. yaşını kutlayan Marmaray'da, bugüne kadar toplam 1 milyarın üzerinde yolcunun seyahat ettiğini, günlük yolcu rakamlarının 710 binlere ulaşarak taşıma rekorları kırıldığını aktardı.
MARMARAY'DA YÜK TAŞIMACILIĞI DA YAPILIYOR
Marmaray'ın Londra'dan Pekin'e kesintisiz demir yolu taşımacılığı imkanı da sunduğuna dikkati çeken Uraloğlu, sadece yolcu değil yük taşımacılığının da yapıldığını ifade etti.
Uraloğlu, Marmaray ile sadece şehir içi yolcu taşımacılığı değil, ana hat ve yük taşımacılığının da kesintisiz olarak yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Marmaray'ın Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında YHT ve ana hat trenlerine hizmet veriliyor. Yüksek hızlı trenler, Marmaray'dan geçiş yaparak Halkalı'ya kadar ulaşırken gece saatlerinde de yük trenlerinin geçişi sağlanıyor. Marmaray'dan yurt içi ve yurt dışı yük trenleri geçiş yapıyor."