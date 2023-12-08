10 yılda 1 milyardan fazla yolcu! Olumsuz hava koşullarında bile durmadı

Söz konusu tarihlerde bazı vapur seferlerinin iptal edilmesi sonucu boğazdan geçmek isteyen yolcuların Marmaray'a yöneldiğine işaret eden Uraloğlu, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle boğaz geçişlerinde Marmaray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar için, TCDD Taşımacılık tarafından ek seferler konuldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle boğaz trafiğine takılan vatandaşların imdadına Marmaray yetişti." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Marmaray ile ilgili yazılı açıklamasında, 27 Kasım-3 Aralık'ta İstanbul 'u etkisi altına alan sisli hava durumunun ulaşımı olumsuz etkilediğini anımsattı.

Uraloğlu, Marmaray'ın Gebze ile Halkalı arasında gerçekleştirilen hafta içi 287, hafta sonu 297 tren seferleri olduğunu belirterek, "Marmaray'a 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde ek tren seferleri konuldu ve fazladan 392 bin yolcu daha taşındı. Marmaray'da, günlük ortalama 565 bin yolcu taşınırken, ek seferlerle bu sayı 621 bine ulaştı. İstanbul'un toplu ulaşımına çözüm üretildi." bilgisini verdi.

Metrobüs, vapur, tramvay, YHT ve metro istasyonları ile bağlantısı bulunan Marmaray ile Halkalı-Gebze arası seyahat süresinin 108 dakika sürdüğünü hatırlatan Uraloğlu, mevcutta Gebze ile Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla Marmaray trenleri işletilirken, Ataköy ile Pendik arasında ise 8 dakika aralıklarla tren seferleri yapıldığını vurguladı.