Son dakika haberine göre, Mustafa Çalık'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamada Mustafa Çalık'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki, Mustafa Çalık kimdir? Mustafa Çalık nereli, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Kitapları nelerdir? İşte detaylar!
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Uzun zamandır tedavi altında olan yazar ve siyaset bilimci, inandığı değerleri yüksek sesle savunması ile hatırlayacağımız Mustafa Çalık'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
MUSTAFA ÇALIK KİMDİR?
1956 yılında Gümüşhane Çalık köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini, Gümüşhane'de tamamladı. Beş çocuklu bir ailenin ikincisi olan Mustafa Çalık Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.