Son dakika haberine göre, Mustafa Çalık 'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamada Mustafa Çalık'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Peki, Mustafa Çalık kimdir ? Mustafa Çalık nereli, hastalığı neydi, kaç yaşındaydı? Kitapları nelerdir? İşte detaylar!

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Uzun zamandır tedavi altında olan yazar ve siyaset bilimci, inandığı değerleri yüksek sesle savunması ile hatırlayacağımız Mustafa Çalık'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."