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MSB açıkladı: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 06 Aralık 2023, 14:38 Güncelleme 06 Aralık 2023, 14:56
MSB açıkladı: 8 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



İşte MSB'nin açıklaması:

"Terörist neredeyse hedefimiz orası!" parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!

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