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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada asgari ücret, enflasyon ve Atina ziyareti oluşturacak

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan'ın başkanlığında yarın toplanıyor. Kabine toplantısının ana gündemini ekonomi ve asgari ücret oluşturacak. Öte yandan toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 13:55 Güncelleme 05 Aralık 2023, 14:24
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada asgari ücret, enflasyon ve Atina ziyareti oluşturacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesini yoğun gündem bekliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek kabine toplantısında, Gazze'deki son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insani yardımları ele alınacak.

ENFLASYON VE ASGARİ ÜCRET DE GÜNDEMDE
Kabine toplantısının gündeminde enflasyonla mücadele de olacak.

Yeni asgari ücret için 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı öncesinde son durum değerlendirilecek.

ANKARA-ATİNA HATTINDAKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK
Başkan Erdoğan'ın son bir haftada yoğun bir görüşme trafiği oldu.

Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek.

Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.

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