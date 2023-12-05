Başkan Erdoğan Körfez İşbirliği Konseyi toplantısına katılacak! Hedef Gazze’de kalıcı ateşkes

İSRAİL HESABINI VERMELİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze katliamındaki son durum, ateşkes ve kalıcı barış çabaları, insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için atılan ya da atılacak adımların ele alındığı görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in işlediği savaş suçlarının hesabını mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için hukuki gayretlerin yanında uluslararası desteğin de artırılmasının önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların yeterli derecede ulaştırılması için Türkiye'nin çabalarının artarak devam ettiğini belirtti. Görüşmede, Türkiye-Katar ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler de çok boyutlu bir şekilde değerlendirildi."