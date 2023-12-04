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Hava Kuvvetleri avladı! Pençe-Kilit bölgesinde 5 terörist imha edildi

Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi.

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Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 13:12 Güncelleme 04 Aralık 2023, 13:18
Hava Kuvvetleri avladı! Pençe-Kilit bölgesinde 5 terörist imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor.


Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör yuvalarını güçlü şekilde vurmaya devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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