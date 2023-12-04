Ağır yenilgi sonrası CHP’de koltuğu bırakan Kılıçdaroğlu felsefe ve tarih konularına merak saldı!

Bir gün önce felsefeci, tarihçi ve sosyologlarla tam 4 saatlik bir görüşme yaptığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Sıcak siyasetin içinde sorgulamalar ve konulara derinlemesine inilmesi pek mümkün olmuyordu. Oysa bu tür görüşmeler son derece önemli. Hele vakit yönünden bir sıkıntınız yoksa" ifadesini kullandı. Gün içinde muhtarlarla da bir görüşmesinin olacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, her kesimden siyasetçiyi ofisinde ağırladığını açıkladı. 6 Aralık'ta yine ofiste Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden bir grup öğretim üyesiyle bir araya geleceklerini belirterek, "Onlarla diğer ülkelerde ve Türkiye'deki durumu, gelişmeleri konuşacağız. Kuşkusuz bunlar son derece yararlı görüşmeler olacak" sözlerini aktardı.