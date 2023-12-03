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Yoğun diplomasi trafiği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a gidiyor! Hangi konular masada olacak?

Yoğun diplomasi trafiği sürdüren Bşkan Erdoğan bu yılki 19'uncu yurt dışı ziyaretini Katar'a yapacak. Başkan Erdoğan, yarın öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'da olacak ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Hem iki ülke ilişkileri hem de bölgesel gelişmeler ele alınacak. İşte merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 20:22 Güncelleme 03 Aralık 2023, 20:33
Yoğun diplomasi trafiği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar’a gidiyor! Hangi konular masada olacak?

Başkan Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine devam ederken, bu yılki 19'uncu yurt dışı ziyaretini Katar'a yapacak.

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YARIN DOHA YOLCUSU
Başkan Erdoğan, yarın öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'da olacak ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Hem iki ülke ilişkileri hem de bölgesel gelişmeler ele alınacak.



İLİŞKİLER İVME KAZANDI
Türkiye ile Katar arasındaki ilişkiler son yıllarda büyük bir ivme kazandı. İki ülke arasında yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ticaret hacminin daha da arttırılması hedefleniyor. Başkan Erdoğan'ın ziyareti sırasında da ticaret hacminin arttırılması için bazı iş birliği anlaşmalarına da imza atılacak.



EN ÖNEMLİ BAŞLIK GAZZE
Başkan Erdoğan'ın , Al Sani ile görüşmesinde en önemli başlıklardan biri de Gazze olacak.

Erdoğan, çatışmalara ara verilmesinde arabuluculuk rolü üstlenen Katar Emiri ile Gazze'de insani aranın yeniden başlatılması ve kalıcı ateşkesin sağlanması konularını değerlendirecek.

Başkan Erdoğan salı günü de Katar'da olacak. Körfez İş birliği Konseyi toplantısına katılacak. Erdoğan'ın bu toplantıda da İsrail'in Gazze'deki katliamıyla ilgili mesajlar vermesi bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönecek.

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