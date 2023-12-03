Yoğun diplomasi trafiği | Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar’a gidiyor! Hangi konular masada olacak?





YARIN DOHA YOLCUSU

Başkan Erdoğan, yarın öğleden sonra Katar'ın başkenti Doha'da olacak ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Hem iki ülke ilişkileri hem de bölgesel gelişmeler ele alınacak.