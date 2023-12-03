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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan '3 Aralık Dünya Engelliler' paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan paylaşımında, " Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 22:02 Güncelleme 03 Aralık 2023, 22:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ’3 Aralık Dünya Engelliler’ paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

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