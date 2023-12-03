MİT’e sızan hain FETÖ’ye PKK raporlarını sızdırmış!

FETÖ'YE MİT'İN PKK FAALİYETLERİNİ AKTARDI

MİT'e girdikten sonra eşinin örgüt bağlantılı çıkması nedeniyle MİT'ten uzaklaştırılan Fatih K.'nın kuruma dava açtığı bu davayı da yine Sadık kod isimli örgüt üyesinin takip ettiği anlatılan iddianamede, MİT'te çalıştığı süre içerisinde kurumun faaliyetleri, çalışanlar hakkında bilgi ve belge konusunda örgüte bilgi aktarımı yaptığı anlatıldı.

Bir itirafçı Fatih K.'nın özellikle FETÖ'ye MİT'in PKK ile ilgili faaliyetleri konusunda detaylı bilgi paylaşımında bulunduğunu çalışma evlerine belge ve bilgi getirdiğini söyledi.