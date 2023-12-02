Türkiye "kara paracı" fenomenler ve "fona dolar bağlayan futbolcuları" konuşuyor! Başkan Erdoğan'dan ilk yorum

Dünya İklim Zirvesi sebebiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'a sosyal medya fenomenleri ve futbolcularla ilgili yöneltilen soru şu şekilde:

"Biliyorsunuz sosyal medyada fenomenler var. Bunların çok sayıda takipçileri var. Böyle şatafatlı bir hayat yaşıyorlar ve bunu da biraz görgüsüzce ortaya koyuyorlar. Bu fenomenler kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla karşı karşıya kaldılar. Bazıları tutuklu, yargılanıyorlar. Bu olayla ilgili sizin görüşünüz nedir? Ayrıca Deniz Bank'ın bir şube müdürü, saadet zinciri dedikleri yöntemle para toplamış böyle bir iş yaptığı ortaya çıkıyor. Aslında iki tarafı var efendim bu işin. Bir tarafı yani böyle hiç makul olmayan piyasa koşulları açısından verilmesi imkansız olan bir vaatle para toplayan bir tarafta Seçil Erzan var. Bir tarafta da bu imkansız vaade kanan ünlü futbolcular var. Arda var, isim vereyim isterseniz. Emre Belezoğlu var. Bir de bu işin neresinde olduğunu kestiremediğimiz ama tartışmanın da tam göbeğinde olan Fatih Terim var. Bu olayla ilgili yorumunuz nedir?"