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MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak!" denildi.

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Giriş Tarihi 02 Aralık 2023, 10:45 Güncelleme 02 Aralık 2023, 11:08
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler kazdıkları hendeklere gömülmekten kurtulamayacak." ifadelerine yer verildi.

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