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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Gazze'de kurulacak sahra hastanesinin yeri hazır

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze’ye ulaşan ekiplerimiz Sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladılar. Bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerini yaralı ve hasta Filistin halkına, yerinde planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 11:47 Güncelleme 29 Kasım 2023, 11:48
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Gazze’de kurulacak sahra hastanesinin yeri hazır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye ulaşan ekiplerimiz Sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladılar. Bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerini yaralı ve hasta Filistin halkına, yerinde planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

GAZZE'YE GİREN TÜRK HEYETİ A HABER'E KONUŞTU
Gazze'ye giren Türk heyeti A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Şükrü Yorulmaz Gazze'deki ilk izlenimleri aktardı.

Doç. Dr. Şükrü Yorulmaz'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Daha önce Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın bahsettiği gibi, uygun bölgeye Sahra Hastanesi'nin kurulacağı yönünde bir niyetimizin olduğunu belirtmiştik.

Bugün sabah itibarıyla izinlerin çıkmasıyla, uygun bölge ve uygun zemin çalışması yaptık. Birkaç noktada tespitlerimiz oldu. Umarım yakın zamanda şartlar uygun olursa, Sahra Hastanesi'ni kuracağız.



Şu anda 80 yataklı bir hastane düşünüyoruz. Büyük bir kapasite olacak, çünkü genel olarak Sahra hastaneleri 25 yatağı çok geçmez. Ancak biz büyük bir kapasiteli Sahra Hastanesi kurmak için uygun birkaç alan bulduk. Hedefimiz oradaki yaralılar olsun normal hastalar olsun, bunların sağlıklarını koruyabilmek.

Refah tarafında yardım tırlarını gözlemledim. Bir giriş söz konusu. Gazze Şeridi boyunca yardım tırlarını gördük. Bulunduğumuz bölgede İsrail güçlerini görmedim, herhangi bir müdahale söz konusu olmadı.



GAZZE'YE SAHRA HASTANESİ VE KONTEYNER KENT HAZIRLIĞI
Türkiye, Gazze'deki on binlerce yaralı sivilin tedavi imkanına kavuşabilmesi için de Gazze içinde bir sahra hastanesi kurmak üzere hazırlıklarını son aşamaya getirmişti.

Gazze'ye giren Türk heyeti A Haber'de!

Türk yetkililer, havaların soğuması ve kış şartlarının kendini belli etmesiyle ortaya çıkan acil ihtiyaçlarına binaen Gazzeli ailelerin başını sokabilecekleri konteynerlerin konuşlandırılması için de çalışmalar yürütüyor.

Gazze'de konteyner kentler kurulması için fizibilite çalışmaları yapan Türk yetkililer, Katar yönetimiyle bu konuda ve insani yardımların Türkiye'den Gazze'ye gönderilmesi hususunda bir işbirliği zemini oluştuğunu bildirmişti.




Konuyla ilgili sosyal medyada hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gazze'de olan ekiplerimiz, üç bölgeden ikisindeki çalışmalarını bu sabah itibarıyla tamamlamış durumda. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, Sahra Hastanelerimizin hangi noktalarda kurulacağı ile verilecek sağlık hizmetlerinin altyapısını kararlaştıracağız. Öte yandan, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye gelebilmesi için gerekli çalışmalara devam ediyoruz." dedi.


HASTALAR TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ
Geçtiğimiz haftalarda Mısır'dan Türkiye'ye getirilen Gazzeli 61 hastanın tedavisi Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinde başlamıştı. Katil İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getirilmişti.

"SAHRA HASTANESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK"

Bakan Koca, 20 Kasım'da yaptığı açıklamada İsrail'in sağlık bakanlarıyla telefonda görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Her ikisiyle Türkiye, İsrail ve Mısır arasında oluşturulan sağlık koordinasyon ekibinin çalışmalarını ele aldık. İsrail Sağlık Bakanı'na özellikle bebek ve çocukların tedavi amaçlı ülkemize getirilmesi konusunda yoğun gayret gösterdiğimizi, bir iki gün içinde yeni bir tahliye planladığımızı, bu konuyla ilgili yakın koordinasyondan memnuniyet duyacağımızı ifade ettim.

Ayrıca Gazze içerisinde güvenliği sağlanmış bir bölgede erken dönemde ülkemizce sahra hastanesi kurulmasının düşünüldüğünü, bu hastanenin etnik kökenine bakılmaksızın herkese sağlık hizmeti vereceğini ve bununla ilgili sağlık koordinasyon ekibinin saha ziyareti yaparak uygun lokasyonu bulacağını ifade ettim. Sayın Bakan da cevap olarak, çocuk ve bebeklerin tahliyesi için her türlü koordinasyon ve işbirliğine açık olduklarını, Gazze içerisindeki güvenli bölgede Türkiye tarafından kurulacak sahra hastanesinin lokasyonu ile ilgili sağlık koordinasyon ekibince yerinde değerlendirme yapılmasını olumlu bulduklarını ifade ettiler."

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