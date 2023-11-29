Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Gazze’de kurulacak sahra hastanesinin yeri hazır

Bugün sabah itibarıyla izinlerin çıkmasıyla, uygun bölge ve uygun zemin çalışması yaptık. Birkaç noktada tespitlerimiz oldu. Umarım yakın zamanda şartlar uygun olursa, Sahra Hastanesi'ni kuracağız.

Daha önce Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın bahsettiği gibi, uygun bölgeye Sahra Hastanesi'nin kurulacağı yönünde bir niyetimizin olduğunu belirtmiştik.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Gazze 'ye ulaşan ekiplerimiz Sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladılar. Bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerini yaralı ve hasta Filistin halkına, yerinde planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu anda 80 yataklı bir hastane düşünüyoruz. Büyük bir kapasite olacak, çünkü genel olarak Sahra hastaneleri 25 yatağı çok geçmez. Ancak biz büyük bir kapasiteli Sahra Hastanesi kurmak için uygun birkaç alan bulduk. Hedefimiz oradaki yaralılar olsun normal hastalar olsun, bunların sağlıklarını koruyabilmek. Refah tarafında yardım tırlarını gözlemledim. Bir giriş söz konusu. Gazze Şeridi boyunca yardım tırlarını gördük. Bulunduğumuz bölgede İsrail güçlerini görmedim, herhangi bir müdahale söz konusu olmadı.





GAZZE'YE SAHRA HASTANESİ VE KONTEYNER KENT HAZIRLIĞI

Türkiye, Gazze'deki on binlerce yaralı sivilin tedavi imkanına kavuşabilmesi için de Gazze içinde bir sahra hastanesi kurmak üzere hazırlıklarını son aşamaya getirmişti.

Türk yetkililer, havaların soğuması ve kış şartlarının kendini belli etmesiyle ortaya çıkan acil ihtiyaçlarına binaen Gazzeli ailelerin başını sokabilecekleri konteynerlerin konuşlandırılması için de çalışmalar yürütüyor.

Gazze'de konteyner kentler kurulması için fizibilite çalışmaları yapan Türk yetkililer, Katar yönetimiyle bu konuda ve insani yardımların Türkiye'den Gazze'ye gönderilmesi hususunda bir işbirliği zemini oluştuğunu bildirmişti.

Gazze'de olan ekiplerimiz, üç bölgeden ikisindeki çalışmalarını bu sabah itibarıyla tamamlamış durumda. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, Sahra Hastanelerimizin hangi noktalarda kurulacağı ile verilecek sağlık hizmetlerinin altyapısını kararlaştıracağız. Öte yandan, yarın Gazze… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 28, 2023







Konuyla ilgili sosyal medyada hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gazze'de olan ekiplerimiz, üç bölgeden ikisindeki çalışmalarını bu sabah itibarıyla tamamlamış durumda. Bu çalışmaların sonuçlarına göre, Sahra Hastanelerimizin hangi noktalarda kurulacağı ile verilecek sağlık hizmetlerinin altyapısını kararlaştıracağız. Öte yandan, yarın Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere bir grup hastanın daha Türkiye'ye gelebilmesi için gerekli çalışmalara devam ediyoruz." dedi.