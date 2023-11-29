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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı yaptı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 29 Kasım 2023, 19:04 Güncelleme 29 Kasım 2023, 19:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı

Başkan Erdoğan: Bugün 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü... Türkiye, tarih boyunca olduğu gibi bugün de devleti ve milletiyle Filistinli kardeşlerinin yanındadır. #FreePalestine Gazzeli kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. Bugüne kadar 12 uçak ve 1 gemi dolusu yardım malzemesini El Ariş'e sevk ettik. 1.500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıktı. Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların Türkiye'ye intikalini sağlayarak tedavileriyle ilgileniyoruz. Gazze'de kuracağımız sahra hastanelerinin yer tespit çalışmaları yapılıyor. Rehinelerin salıverilmesi ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi için temaslarımıza hız vereceğiz. İnşallah bundan sonra da girişimlerimiz çok boyutlu olarak sürecektir.



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