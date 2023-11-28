Zehir tacirlerine geçit yok! İstanbul Ambarlı Limanı’nda operasyon: Tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar

Ele geçirilen elektronik sigara, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Ambarlı Limanı 'nda yürütülen operasyonlarda, 275 bin 520 adet elektronik sigara , Türkiye üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kg kokain ele geçirildi.





Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.



Bolat şu ifadeleri kullandı;



Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, İstanbul Ambarlı Limanı'nda yürütülen operasyonlarda, 275 bin 520 adet elektronik sigara, ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kg kokain ele geçirildi.