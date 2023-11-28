Umut kapısı Türkiye! Hamas Taylandlı esirlerin Başkan Erdoğan sayesinde serbest bırakıldığını söyledi

Hamas, elindeki 22 Tayland'lı esirden 17'sini serbest bırakıp ülkelerine gönderdi. Şimdi de 22 Arjantin li 2 Tanzanya lı rehinenin serbest bırakılması için Türkiye yine devreye girdi. HAMAS, Taylandlı esirlerin Başkan Erdoğan'ın hayata geçirdiği diplomatik temas sonucu bırakıldığını bildirdi. Erdoğan'a Hamas'ın elindeki yakınları için mektup gönderen ailelerin talebi üzerine MİT'in görüşmelerinin sürdüğü bildirildi.

KALICI BARIŞ DİPLOMASİSİ

Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü. Erdoğan İspanya hükümetinin İsrail'in Filistinliler'e yönelik gayrimeşru saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade etti. Görüşmede, kalıcı ateşkes ile kalıcı barış ele alındı.