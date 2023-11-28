CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkentin 11 milyonunu uçurdu! Sayıştay raporundan sosyal medya trolleri çıktı

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'nin ağırlıklı olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü'nde olmak üzere Belediyeye bağlı şirketlerde çalıştırılan 73 kişinin toplam maliyetinin herhangi bir sözleşme, protokol, ihale vb. olmadan ve bütçeden herhangi bir gider yapılmadan 10 milyon 939 bin 768 lira olarak hesaplandı.

Bu kişiler için Büyükşehir Belediyesince doğrudan hizmet alımı ve sözleşme yapılmadığı gibi ilgili personelin sosyal hakları dahil tüm masraflarının şirket hesaplarından karşılandığı değerlendirildi. Sayıştay raporuna göre performans kriteri belirlemeksizin kimi belediye personeline yüksek ikramiye ödenirken kimi personele düşük ikramiye ödendiği belirtildi.