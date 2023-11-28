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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den rezerv alan açıklaması: "İlan edilen yerler boş kamu arazileri"

Son dakika haberi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, canlı yayında soruları yanıtladı. Deprem konutları ile ilgili tarih veren Bakan Özhaseki, yılbaşından önce 50 bin civarında konutun teslim edileceğini açıklayarak diğer konutlarla alakalı "İhale başladıktan 1 sene sonra teslim edeceğiz. Heyelanlı bölgede hasarlı yapıya izin verilmeyecek." dedi. Kentsel dönüşümde rezerv alan tartışması ilgili soruyu da yanıtlayan Özhaseki "İlan edilen yerler boş kamu arazileri" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 12:54 Güncelleme 28 Kasım 2023, 13:20
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den rezerv alan açıklaması: İlan edilen yerler boş kamu arazileri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, canlı yayında soruları yanıtladı.

REZERV ALANLAR KAMU ARAZİLERİNE YAPILACAK

Kentsel dönüşümde rezerv alan tartışması ilgili soruyu da yanıtlayan Özhaseki "İlan edilen yerler boş kamu arazileri" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları:

Bir deprem değil iki depremi yaşadık ikisinin uzunluğu 3 dakika kadar sürdü. O zaman hasar daha da ağır oldu. 680 bin kadar konut, 170 bin kadar da iş yeri gibi yerler ağır hasarlı, yıkılmasını bekliyor. Devlet olarak biz bu zararları tazmin etmek zorundayız. Depremlerden 14 milyon insan etkilendi. 18 tane ilde hasar var. 850 bin konut ve iş yeri dediğiniz zaman Anadolu'da orta ölçekli 5 tane şehir demektir. Bin yıllık Anadolu medeniyetimizde karşımıza gelebilecek en büyük belaydı bu. Bütün millet ayaklandı, herkes yardım etti.

"250 BİN KONUTA BAŞLADIK"

Bizim belediye başkanı arkadaşlarımız aylarca orada kaldılar. Gelinen son noktada 179 bin kadar rezerv alanlarda konut inşaatına başladık. Boş bulabildiğimizi Hazine arazilerinde, zemin sorunu olmayan yerlerde mevcut yıkılan şehirlerin etrafında bulabildiğimiz yerlerde inşaata başladık.

"İHALE BAŞLADIKTAN 1 SENE SONRA TESLİM"

Aldığımız kararlarla şehirlerin meydanlarını yapalım, ana caddelerini düzgün bir şekilde yapalım diye karar aldık 70-80 bin civarında ihale ya yapıldı ya bitmek üzere neredeyse 250 bin konuta başladık. 9 şiddetinde dayanıklı köy konutu yapılması kararı çıkmıştı onun da ihaleleri çıktı 100 bin konuta yakını da böyle yapacağız.

Yılbaşından önce 50 bin civarında konutu teslim edebileceğiz. İhale başladıktan 1 sene sonra teslim edeceğiz. Heyelanlı bölgede hasarlı yapıya izin verilmeyecek.

Orta hasarlı binalar için sahipleri için ikili bir seçenek var. Diyorlarsa ki hükümet bizi düşünüyor binalar yorgun, yıkın ağır hasarlıya atın bizi, yeni binamızı verin diyorlarsa tamam, onların hepsini ağır hasarlı gibi göreceğiz, hak sahibi yapacağız yeni evlerini vereceğiz. Yerinde dönüşmek istiyorlarsa 1.5 milyon TL para vermeye devam edeceğiz.

Güçlendiririz diyorlarsa ne yapmak lazım? Önce rapor almak lazım, sonra uygun şekilde statik hesaplarını hazırlayıp müracaat etmek lazım. O süre içerisinde İçişleri Bakanlığı tarih öngördü. Önümüzdeki ayın 29'una kadar müracaat edin, nisan ayının başına kadar raporlarınızı getirin, başlayın güçlendirin.

İtirazlar oluyor. Heyelanlı bölgede orta hasarlıya izin vermek heyelan geldiğinde bunların ölümünü beklemek olur. Bazen güçlendirme noktasında vatandaşın zorluğu oluyor. Birtakım hesaplarının yapılması, belediye müracaata kadar yorucu bir süreç var. Kahramanmaraş'ta karar aldık. Büyükşehir belediyemiz uzmanlarla anlaşacak. Vatandaş orta hasarlı binasını güçlendirmek istiyorsa belediyenin yol göstericiliğinde statik hesaplar yapılacak. Kendileri güçlendirecekler. Tercih vatandaşta.

Vatandaş genellikle ilk deprem olduğunda kolon, bağlantı yerlerinde patlama oluyor, onun üzerini boyuyor, sıvıyor diyor ki 'gel bak bir şey yok. Üstünkörü baktılar orta hasarlı dediler gittiler siz bunu az hasarlıya alın.' Buna rıza gösterilemez bu doğru bir şey değil.

REZERV ALAN TARTIŞMASI HAKKINDA

Milletin evlerine el koyup bakanlık ne yapacak? Olan şu: Mevcut yasada yeni yerleşim alanı olarak geçen tabir var. Onu mahkemelerimiz rezerv alanları yerleşim alanı deyince bizim yerleşim alanlarının dışında boş bir alan olarak anlıyor. O zaman şehir içinde bulduğunuz araziyi mahkeme siz yapamazsınız diyor. Ve yürütmeyi durdurma kararı veriyor. Bizim yapacağımız kentsel dönüşüm sekteye uğruyor. Yeni yerleşim alanı tabiri çıkınca bizim kullandığımız alanlar içinde yer varsa rezerv alan olarak kullanmak istiyoruz.

MÜLKİYET HAKKI ENDİŞELERİ NASIL GİDERİLECEK?

Biz genellikle rezerv alan olarak ilan ettiğimiz yerler boş yerler. Siz bir yerden kentsel dönüşüm yaparken, bir de gidip de milletin oturduğu evleri rezerv alan ilan edip uğraşır mısınız?

YERLEŞİM YERLERİNDE BÖYLE BİR UYGULAMA OLMAYACAK MI?

Olmayacak tabi, orada kamu alanı varsa mevcut yerleşim yerleri içerisinde, burayı biz rezerv alan ilan edelim istiyoruz. Yürütmeyi durdurma kararı vermesinler istiyoruz.

Orada belki bizim sosyal donatıya ihtiyacımız var. İlle de konut olması şart değil, orada çıkardığımız sadece üç kelimeden ibaret. Herkes endişe etmesin, evinde rahatça otursun, kimsenin malında, mülkinde, toprağında gözümüz yok.

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