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Terör örgütü PKK'ya 18 ilde eş zamanlı operasyon: 98 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 98 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 12:25 Güncelleme 27 Kasım 2023, 12:54
Terör örgütü PKK’ya 18 ilde eş zamanlı operasyon: 98 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne yönelik 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 98 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il emniyet müdürlüklerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik 18 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

TERÖR PROPAGANDASINA GEÇİT YOK

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan, PKK/KCK üyesi olarak faaliyetlerde bulunan ve yurt dışında terör eylemlerinde bulunduğu tespit edilen toplam 98 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, silah ve mühimmatın yanı sıra örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyonlar devam ediyor.

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