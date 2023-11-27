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Son dakika: Atatürk Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı!

Son dakika haberleri... Bodrum’dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı’na iniş sırasında pistten çıkarak toprak alana saplandı. Uçakta bulunan iki pilot, kazayı yara almadan atlattı. Uçak ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarıldı.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 12:39 Güncelleme 27 Kasım 2023, 12:52
Son dakika: Atatürk Havalimanı’nda özel jet pistten çıktı!

Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.



Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan İstanbul'a gelen Mavi Gök firmasına ait Cessna tipi TC-ART saat 11.20'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçak iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pisten çıkarak yeşil alana çıktı.

Atatürk Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı

Kaza sonrası uçakta bulunan iki pilot kazayı yara almadan atlatırken, yeşil alana çıkan uçak ekipler tarafından kurtarıldı.

Uçağı kurtarma çalışmaları sırasında pist hava trafiğine kapatıldı.

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