SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Konya'da terör örgütü PKK'ya operasyon: Gözaltına alındılar

Son dakika haberleri... Konya'da terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına aldını. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı materyallere el konuldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 15:52 Güncelleme 27 Kasım 2023, 15:56
Konya’da terör örgütü PKK’ya operasyon: Gözaltına alındılar

Konya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operason düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü üyelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

2 GÖZALTI
Bu kapsamda, daha önce PKK/KCK silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren ve Konya merkezde yaşadığı tespit edilen Suat A. (22) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Almanya'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasının yapıldığı bir etkinliğe katıldığı belirlenen Muhammet T. (24) de Ereğli ilçesinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin çocuk yaşlarda örgüte katılarak eğitim aldığı, Suat A'nın bir süre sonra örgütten kaçtığı öğrenildi. Muhammet T'nin ise sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı materyallere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika: MİTten nokta operasyon! PKK/YPGnin sözde Aynularab sorumlusu Karker Andok kod adlı Mutlu Kacar etkisiz hale getirildi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: Asgari ücrette ilk toplantı 1 Aralık’ta! Masada hangi formüller var! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?
AK Parti’de temayül sonrası kritik MYK toplandı! Sonuçlar Başkan Erdoğan liderliğinde değerlendirilecek
CANLI TAKİP | Gazze’deki insani arada dördüncü gün! Esir takası için yeni liste duyuruldu: Ateşkes uzatılacak mı?
SON DAKİKA