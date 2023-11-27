PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan kurtardı: Hamas, gerçeği açıkladı: Erdoğan'ın çabasıyla esirleri saldık

MİT devreye girdi. Hamas'ı ikna etti. İsrail, boyun eğdi. Rehine takası gerçekleşti. Tüm maratonun ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür geldi: O'nun sayesinde insanlar özgürleşti!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Kasım 2023 Güncelleme 27 Kasım 2023, 07:00
Başkan kurtardı: Hamas, gerçeği açıkladı: Erdoğan’ın çabasıyla esirleri saldık

Dünyanın yapamadığını, Türkiye yaptı! Dev ülkeler İsrail zulmünü izlemekle yetinirken, Başkan Erdoğan net şekilde tavır aldı. Bununla da kalmadı. MİT'i devreye sokup ateşkesi sağladı.



Böylece 4 günlük "insani ara" başladı. Karşılıklı olarak 39 İsrailli, 117 Filistinli, 14 Taylandlı ve 1 Filipinli rehine, serbest bırakıldı. Hamas, gerçeği açıkladı: Erdoğan'ın çabasıyla esirleri saldık!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü. Bölgede kalıcı ateşkes için atılabilecek adımları konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA