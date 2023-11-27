Başkan kurtardı: Hamas, gerçeği açıkladı: Erdoğan’ın çabasıyla esirleri saldık

Dünyanın yapamadığını, Türkiye yaptı! Dev ülkeler İsrail zulmünü izlemekle yetinirken, Başkan Erdoğan net şekilde tavır aldı. Bununla da kalmadı. MİT'i devreye sokup ateşkesi sağladı.





Böylece 4 günlük "insani ara" başladı. Karşılıklı olarak 39 İsrailli, 117 Filistinli, 14 Taylandlı ve 1 Filipinli rehine, serbest bırakıldı. Hamas, gerçeği açıkladı: Erdoğan'ın çabasıyla esirleri saldık!