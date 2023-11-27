Başkan kurtardı: Hamas, gerçeği açıkladı: Erdoğan’ın çabasıyla esirleri saldık

Dünyanın yapamadığını, Türkiye yaptı! Dev ülkeler İsrail zulmünü izlemekle yetinirken, Başkan Erdoğan net şekilde tavır aldı. Bununla da kalmadı. MİT'i devreye sokup ateşkesi sağladı.
Dünyanın yapamadığını, Türkiye yaptı! Dev ülkeler İsrail zulmünü izlemekle yetinirken, Başkan Erdoğan net şekilde tavır aldı. Bununla da kalmadı. MİT'i devreye sokup ateşkesi sağladı.
Böylece 4 günlük "insani ara" başladı. Karşılıklı olarak 39 İsrailli, 117 Filistinli, 14 Taylandlı ve 1 Filipinli rehine, serbest bırakıldı. Hamas, gerçeği açıkladı: Erdoğan'ın çabasıyla esirleri saldık!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü. Bölgede kalıcı ateşkes için atılabilecek adımları konuştu.