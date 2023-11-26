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Mesleğe 'say'gı! Bakanlık Fazıl Say'a "kapılarımız size açık" dedi

Piyanist Fazıl Say, Türkiye'de konser alanlarından davet alamadığını söyledi. Yanıt Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan geldi. Mumcu; menajerinin dolu programı gerekçe gösterdiğini, kapılarının her zaman Fazıl Say'a açık olduğunu belirtti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Kasım 2023 Güncelleme 26 Kasım 2023, 07:00
Mesleğe ’say’gı! Bakanlık Fazıl Say’a kapılarımız size açık dedi

Ünlü Piyanist Fazıl Say, "Türkiye'den davet alamıyorum" dedi. Cevap Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan geldi. Sanatçıya birçok kez teklif götürüldüğünü, fakat menajerinin geri çevirdiğini söyledi.



"Dünya çapında ülkemizi başarıyla temsil eden bir sanat insanımızın başta Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımız'a ait bütün mekanlarımızda sanatını icra etmesi bizleri de ziyadesiyle mutlu eder" ifadelerine yer verdi.


Fazıl Say'ın bu çağrıya nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.

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