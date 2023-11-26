CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan’a ihale soruşturması! Yeni bir akraba ihya etme skandalı

BAŞKANIN YEĞENİ İDDİASI

Bahse konu ihalelerde şahıs şirketine 174 bin 45 TL ödeme yapılan H.O.'nun, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet'in yeğeni olduğuna dair iddiayı da araştıran müfettişler, Hürriyet'in H.O.'nun nikahına katıldığını ve buradaki konuşmasında H.O. hakkında 'yeğenim' dediğini tespit etti. Bu nedenle H.O.'nun basında çıkan haberlerde 'Hürriyet'in yeğeni' olarak lanse edildiğine vurgu yapan müfettişler, ikili arasında bir akrabalık bağının bulunmadığını sadece tanışıklık olduğunu belirledi.

FİRMANIN YAPACAĞI İŞİN İHALESİNİ TEK BİR KİŞİ ALDI

Bahse konu ihaleleri teker teker mercek altına alan müfettişler, 'Bando/Eğitmen/Nefesli Sazlar Alım İşi' ihalesinde H.O.'nun şahıs şirketine çeşitli tutarlarda hazırlanan 21 Ödeme Emri Belgesi ile toplam 174 bin 45 TL ödendiğini tespit etti. İşin bir organizasyon işi olduğunu belirten müfettişler, bahse konu 'Bando/Eğitmen/Nefesli Sazlar Alım İşi'nin bir firma aracılığıyla alınması gerektiğini belirtti. İşin doğrudan temin yöntemi ile tek kişi tarafından yönetilen şahıs firmasından alınmasının yanlış olduğu vurgulandı. Ayrıca aynı ihale ile ilgili araştırmalarda, yapılan ödemelere ait düzenlenen Doğrudan Temin Onay Belgesi ve Harcama Talimatı'nda ödemelere ait detayların yazılmadığı, bando ekibinin hangi organizasyonlarda hizmet verdiğinin belirtilmediği, teknik şartnamede vurgulanan müzisyen sayısının altında hizmet verildiği halde hazırlanan tutanağın 'kabule engel olabilecek eksik ya da kusur bulunmadığı' şeklinde imza altına alındığı, tutanaklarda işin bedelinin hesaplanmasının açıkça belirtilmediği ve puantajlar ile uyumsuzluk gösterdiği gibi tespitlerde bulunuldu. Değerlendirmede, yapılan tespitlerin belediyece belirli bir zaman dilimi içerisinde, doğrudan bir kişiye yapılmaya çalışılan ödemeye yönelik belge düzenlendiği görüntüsü verdiği belirtildi.

DOĞRUDAN TEMİN LİMİTİNİ AŞAN İŞ 2 PARÇAYA BÖLÜNEREK ÖDENDİ

İzmit Belediyesi'nce 2021 yılında yapılan 'Çınar Çocuk Evi Açılış Organizasyon Hizmet Alımı İşi' ihalesini de inceleyen müfettişler, aynı iş için 1 gün arayla içerikleri benzer olacak şekilde 2 kez ihaleye çıkıldığını ve 2 ihalede de doğrudan temin yöntemi ile aynı firmadan alım yapıldığını tespit etti. K.A.'ya ait E. şirketince yapılan iş için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce 77 bin 700 TL, 17 gün sonra ise Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nce 120 bin 900 TL ödeme gerçekleştirildiğini belirlendi. Müfettişler, toplam 198 bin 600 TL tutarındaki işin Kamu İhale Kurumu'nca belirlenen Doğrudan Temin Parasal Limiti olan 121 bin 405 TL'nin üzerinde olması nedeniyle 2 parçaya bölünerek ödendiğini tespit etti.

LEYLA HANIM BELGESELİ İHALESİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI

Şikayete konu olan ihalelerden 'Leyla Hanım Belgesel Yapım ve Pazarlama Hizmet Alım İşi' ihalesini de inceleyen müfettişler, ihalenin Kamu İhale Kanunu'nda geçen 'sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması' maddesi gerekçe gösterilerek, H.O. ve K.A.'nın eşlerine ait olan Ö.P.D.T. Limited Şirketi'nin 'Leyla Hanım Belgeseli' isimli patent hakkına sahip olması nedeniyle doğrudan temin yöntemiyle 3 milyon 230 bin TL ödenerek, bu şirkete verildiğini tespit etti. Türk Patent Enstitüsü üzerinden şirketin haklarını sorgulayan müfettişler, bahse konu patentin isim hakkı dışında bir hak sağlamadığını ve başka kişilerin de Leyla Atakan hakkında belgesel filmi çekmesi konusunda bir engel oluşturmadığını tespit etti. Bu nedenle yapılan ihalenin kanuna aykırı olduğu tespit edildi. Ayrıca 15 Mart 2022'de düzenlenen ihalenin teknik şartnamesinde belirtilen, 55 yıl önce çekilmiş olan ve hiçbir kaynakta bulunmayan 12 dakika uzunluğundaki Leyla Atakan'ın cenaze görüntüsünün Ö.P.D.T. Limited Şirketi'nce M.T. isimli kişiden 5 Nisan 2022'de satın alındığı tespit edildi. Müfettişler, bahsi geçen satın almanın ihale tarihinden sonra olması nedeniyle Ö.P.D.T. firmasının ihale şartlarını sağlamadığını belirtti.

İNCELEMELER 1 YIL SÜRDÜ

İçişleri Bakanlığı'na 19 Nisan 2022'de yapılan şikayetin ardından başlayan incelemeler, 1 yıl sürdü. İç soruşturmayı tamamlayan müfettişler, haziran ayında hazırladıkları raporu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sundu. Raporu inceleyen Bakan Yerlikaya, 6 Haziran'da İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile bahse konu evrakta imzaları bulunan belediye yöneticileri A.İ.E., C.Ö.C., Ç.D., Ş.M., M.E., D.Y., S.Ö., M.Ş.V., N.B., İ.A., B.Ö. ve A.P.H. hakkında soruşturma iznini imzaladı. Soruşturma izninin tebliğ edilmesinin ardından Hürriyet, Danıştay'a itirazda bulundu. Dosyanın Danıştay'da değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN