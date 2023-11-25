SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti'de temayül yoklaması! Sonuçlar Başkan Erdoğan liderliğindeki MYK'da değerlendirilecek

AK Parti, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde en iyi adayı belirlemek için yoğun mesaide. 26 Kasım'da çevrimiçi yapılacak temayül yoklamasında 160 bin teşkilat mensubunun görüşleri dikkate alınacak. Partililere, "Mevcut başkan devam etsin mi? Kimi aday olarak görmek istersiniz?" diye sorulacak. Yerel yönetimler başkanlığı illerde teşkilatların hazırladığı gözlem raporlarını da değerlendirmeye alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 14:51 Güncelleme 25 Kasım 2023, 15:12
AK Parti’de temayül yoklaması! Sonuçlar Başkan Erdoğan liderliğindeki MYK’da değerlendirilecek

AK Parti, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde en iyi adayı belirlemek için yoğun mesaide.

Adım adım yerel seçime!

Partide, aday adaylığı başvurularının sona ermesiyle gözler temayül yoklamasına çevrildi.

MEVCUT BAŞKAN DEVAM ETSİN Mİ?

26 Kasım'da çevrimiçi yapılacak temayül yoklamasında 160 bin teşkilat mensubunun görüşleri dikkate alınacak. Partililere, "Mevcut başkan devam etsin mi? Kimi aday olarak görmek istersiniz?" diye sorulacak.

Yerel yönetimler başkanlığı illerde teşkilatların hazırladığı gözlem raporlarını da değerlendirmeye alacak. Geçmiş seçimlerde alınan oy oranları da mercek altında. Oyların dağılımına göre bölgelerde farklı kampanyalar yürütülecek.

İl başkanları, il yönetim kurulları ve milletvekillerinin de doğru aday için fikri alınacak. Çıkan sonuçların gecikmeksizin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da kullandığı sisteme düşecek.

SONUÇLAR MYK'NIN GÜNDEMİNE GELECEK
Sonuçlar Başkan Erdoğan liderliğinde 27 Kasım Pazartesi günü yapılacak AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek.

ŞEFFAF VE TARAFSIZ ŞEKİLDE YAPILACAK

Temayül yoklamasının şeffaf ve tarafsız bir şekilde yapılması için her ilde komisyonlar oluşturuldu. Komisyonlarda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile milletvekilleri bulunuyor.

YAVAŞ YAVAŞ AÇIKLANACAK

AK Parti'de hedef Cumhur İttifakı çatısı altındaki mevcut belediyelere yenilerini eklemek. Bunun için temayül yoklaması ile anket ve saha çalışmalarının sonuçları titizlikle analiz edilecek. Belirlenen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna duyurulacak.

Hazırlık ve analizler tamam! Başkan Erdoğan en faydalı isimleri belirleme gayretindeyiz diyerek duyurdu: Adaylar ne zaman açıklanacak?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı’nda önemli açıklamalar
CANLI TAKİP | İsrail soykırımda 50. gün! İlk rehine takası yapıldı: Gazze’de ateşkes Batı Şeria’da saldırı
Orhangazi’de yatırımlar hız kesmeden sürüyor
SON DAKİKA