AK Parti’de temayül yoklaması! Sonuçlar Başkan Erdoğan liderliğindeki MYK’da değerlendirilecek

İl başkanları, il yönetim kurulları ve milletvekillerinin de doğru aday için fikri alınacak. Çıkan sonuçların gecikmeksizin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da kullandığı sisteme düşecek. SONUÇLAR MYK'NIN GÜNDEMİNE GELECEK

Sonuçlar Başkan Erdoğan liderliğinde 27 Kasım Pazartesi günü yapılacak AK Parti MYK toplantısında değerlendirilecek.

ŞEFFAF VE TARAFSIZ ŞEKİLDE YAPILACAK Temayül yoklamasının şeffaf ve tarafsız bir şekilde yapılması için her ilde komisyonlar oluşturuldu. Komisyonlarda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile milletvekilleri bulunuyor.

YAVAŞ YAVAŞ AÇIKLANACAK AK Parti'de hedef Cumhur İttifakı çatısı altındaki mevcut belediyelere yenilerini eklemek. Bunun için temayül yoklaması ile anket ve saha çalışmalarının sonuçları titizlikle analiz edilecek. Belirlenen büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları kamuoyuna duyurulacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN