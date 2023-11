🕌 24 Kasım 2023 Cuma Hutbesi konusu ve içeriği PDF indir! CUMA HUTBESİ HUTBESİ KONUSU - Diyanet son dakika yayımlandı...

Aziz M├╝sl├╝manlar!

Ne yaz─▒k ki, Allah Res├╗l├╝ (s.a.s)'in bize miras b─▒rakt─▒─č─▒ merhamet ├Â─čretilerinden g├╝n ge├žtik├žeuzakla┼čmaktay─▒z. Ailede, i┼čte, trafikte, h├ós─▒l─▒ g├╝ndelik hayat─▒n i├žerisinde ┼čiddetin her t├╝rl├╝s├╝ne ├╝z├╝lerek ┼čahit olmaktay─▒z. Maalesef ┼čiddetten en ├žok kad─▒nlar, ├žocuklar ve ya┼čl─▒lar etkilenmektedir. Oysa ki kimden gelirse gelsin, kime y├Ânelik ve hangi gerek├že ile yap─▒l─▒rsa yap─▒ls─▒n, ┼čiddetin hi├žbir ├že┼čidi kabul edilemez. ┼×iddeti me┼čru g├Âren hi├žbir s├Âz, tutum ve davran─▒┼č kendine Kur'an ve s├╝nnette yer bulamaz. ─░slam'a g├Âre ┼čiddet, zul├╝md├╝r, kul hakk─▒ ihlalidir. A─č─▒r bir vebaldir, b├╝y├╝k bir g├╝naht─▒r.

K─▒ymetli Karde┼člerim!

┼×iddet, insanl─▒─č─▒n en b├╝y├╝k d├╝┼čman─▒d─▒r. Kendisine ┼čiddet ve nefreti esas alanlar, insanl─▒k ailesine en b├╝y├╝k k├Ât├╝l├╝─č├╝ yapanlard─▒r. Bu b├╝y├╝k k├Ât├╝l├╝─č├╝n en ac─▒ ├Ârneklerinden biri bug├╝n Filistin'de ya┼čanmaktad─▒r. Hak ve hukuk tan─▒mayan zalimler, Filistinli karde┼člerimize ┼čiddetin her t├╝rl├╝s├╝n├╝ reva g├Ârmektedir. Mabetler, hastaneler ve okullar vah┼čice bombalanmakta; M├╝sl├╝manlar, bask─▒ ve ┼čiddetle vatanlar─▒ndan kopar─▒lmaktad─▒r. Vicdan yoksunu caniler, kad─▒n, ├žocuk, ya┼čl─▒ ay─▒rt etmeden Gazze'de b├╝y├╝k bir soyk─▒r─▒m ger├žekle┼čtirmektedir. Filistin'de insan haklar─▒, ├žocuk haklar─▒, e─čitim haklar─▒ gibi en temel haklar, i┼čgalci zorbalar taraf─▒ndan ayaklar alt─▒na al─▒nmaktad─▒r. Bu haklar─▒ savunduklar─▒n─▒ iddia edenler ikiy├╝zl├╝ tav─▒rlar─▒yla ya┼čanan bu katliamlar─▒ g├Ârmezlikten gelirken, insaf ve vicdan sahibi insanlar─▒n say─▒s─▒ yery├╝z├╝nde her ge├žen g├╝n artmaktad─▒r. Unutulmamal─▒d─▒r ki, ┼čiddet hi├žbir kimseyi ve toplumu ba┼čar─▒ya ula┼čt─▒rmaz. Gazze'de masum insanlar─▒ katledenleri, d├╝nyada h├╝sran, ahirette ise can yak─▒c─▒ bir azap beklemektedir. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in uyar─▒s─▒ gayet a├ž─▒kt─▒r:

ěž ┘Éě│ ┘É┘ü┘Ő ěž┘ä ┘░ě»┘Ć ┘őěž ┘ä┘É┘ä┘░┘ć┘Äěž ┘Ć┘ç ┘ĺ┘ů ┘Äě╣ ┘Äě░ěžěĘ ┘Äě┤ ┘░ě»┘Ć ┘Ä ┘É┘é┘Ä┘Őěž┘Ä┘ůěęěî┘É ěú ┘ĺ ┘őěž ┘Ő┘ĺ┘Ä┘ł┘Ä┘ů ěž┘ä ┘Éě│ ┘Äě╣ ┘Äě░ěžěĘ ěž┘ä┘░┘ć┘Äěž ┘Äě┤ ┘░ě»┘Ä ┘Ä ěú ┘░┘ć┘Ä ┘É ěą "K─▒yamet g├╝n├╝ en a─č─▒r azaba u─črayacak olanlar, d├╝nyada insanlara azap edip, ┼čiddeti reva g├Ârenlerdir."