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Zonguldak'ta batan Kafkametler gemisinde kaybolan bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı! İşte kaptanın son sözleri

Türkiye’nin günlerdir konuştuğu Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yoğun fırtına nedeniyle batan “Kafkametler” isimli Türk bandıralı gemide bulunan mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı. 7 mürettebatı arama çalışmaları aralıksız devam ederken 88 metre uzunluğu ve 12 metre genişliği olan Kafkametler gemisinin nehir için tasarlandığı, okyanus ve denizde kullanılmasının büyük risk taşıdığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre 31 yaşında olan geminin metal yorgunu olduğu öğrenildi. Öte yandan Kuru yük gemisinin telsizinden son yardım çağrıları da ortaya çıktı. Kaydedilen telsiz konuşmalarından Kafkametler gemisinin kaptanı, "Benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım" dedikten sonra telsiz konuşmaları sonlanırken, konuşmaları kayda alanların ise 'Gitti batıyor gemi' ifadesi de görüntülere yansıdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 09:14 Güncelleme 24 Kasım 2023, 13:39
Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisinde kaybolan bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı! İşte kaptanın son sözleri

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatından dördüncü cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinde kaybolan mürettebatı arama çalışmaları sonucunda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Kayıp 7 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunuldu.

KAPTANIN YÜREK BURKAN SON ÇAĞRISI
Kuru yük gemisinin telsizinden son yardım çağrıları da ortaya çıktı. Kaydedilen telsiz konuşmalarından Kafkametler gemisinin kaptanı, "Benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım" dedikten sonra telsiz konuşmaları sonlanırken, konuşmaları kayda alanların ise 'Gitti batıyor gemi' ifadesi de görüntülere yansıdı.

İSMAİL KAPTAN'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Yürütülen çalışmalarda cansız bedenine ulaşılan 72 yaşındaki İsmail Kaptan'ın cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından teşhis edilmesinin ardından İsmail Kaptan'ın İstanbul'da bulunan yakınlarına haber verildi.

Kaptan'ın yeğeni Sema Terzioğlu, öğleden sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna gelerek dayısını teşhis etti. Kaptan'ın eşyaları ve cenazesi, yeğeni Terzioğlu'na teslim edildi. Kaptan'ın cenazesi akşam saatlerinde Kdz. Ereğli Belediyesine ait cenaze aracıyla morgdan alınarak, İstanbul'a gönderildi.

İhmaller zinciri gemiyi batırdı

METAL YORGUNLUĞU
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

88 metre uzunluğu ve 12 metre genişliği olan Kafkametler gemisinin nehir için tasarlandığı, okyanus ve denizde kullanılmasının büyük risk taşıdığı, fırtınalı denizde bu nedenle ikiye ayrıldığı ortaya çıktı. 1992 yapımı olan geminin 31 yaşında olduğu, metal yorgunluğu bulunduğu ve 30 yaş üzeri gemilerin denize açılmadan önce saç değişimi yapılarak ağır bir bakımdan geçirilmesi gerektiği öğrenildi.

Kafkametler gemisi hakkında şok detaylar

İzmir Uzakyol Kaptan ve Baş Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Aykurt, "Karaya oturan gemi batmaz. Kafkametler gemisi nehir tipi bir gemi. Nehir tipi gemiler ince ve uzundur. Batan gemi 88 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde. 1992 yapımı, 31 yaşında bir gemi. Saç kalınlıkları daha az olur. Nehirde çalışmak için yapılmıştır. Okyanus gemileriyle kıyaslanamaz. Onun için bu gemiler hem firmalar hem liman de liman yöneticileri tarafından sıkı şekilde denetlenmelidir. Fırtınalı havalarda açılmadan önce denize elverişlilik belgesi düzenlenmelidir" diye konuştu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan gemi ile ilgili İzmir Uzakyol Kaptan ve Baş Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit Aykurt, açıklamalarda bulundu. Sabah'ta yer alan habere göre, 10 mürettebata mezar olan Kafkametler gemisinin nehir için tasarlandığına dikkat çeken Aykurt, "Karaya oturan gemi batmaz. Kafkametler gemisi nehir tipi bir gemi. Nehir tipi gemiler ince ve uzundur. Batan gemi 88 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde. 1992 yapımı, 31 yaşında bir gemi.

Saç kalınlıkları daha az olur. Nehirde çalışmak için yapılmıştır. Okyanus gemileriyle kıyaslanamaz. Onun için bu gemiler hem firmalar hem liman de liman yöneticileri tarafından sıkı şekilde denetlenmelidir. Fırtınalı havalarda açılmadan önce denize elverişlilik belgesi düzenlenmelidir" diye konuştu.

YETERLİ SAYIDA MENDİREKLER YAPILMALI
Gemilerin ağır hava şartlarında barınabilmesi için yeterli sayıda mendirek yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Yiğit Aykurt, "Emniyetli bölgeler belirlenmeli. Ağır hava şartlarında, riskli olarak görülen gemilere, liman otoriteleri tarafından port clearance yani denize elverişlilik belgeleri düzenlenmelidir. Özellikle koster ve nehir tipi gemiler sıkı bir şekilde, teknik ve operasyonel anlamda, hem şirket hem liman devleti tarafından takip edilmelidir" dedi.

AĞIR HAVA ŞARTLARINDA SÜRÜKLENEBİLİR
Yiğit Aykurt, "Gemiler ağır hava şartlarında, demir taraması ile karşılaşabilirler. Demir taraması derken, gemi demir atıyor. Çapa ve demir zinciri deniz yüzeyine serilerek, gemiyi su üstünde sabit şekilde tutacak güç yaratılıyor. Ancak ağır hava şartlarında, çapa ve zincir, akıntı ve dalgalar yüzünden hareket ederek, geminin su üzerinde sürüklenmesine yol açabilir. Ağır hava şartları kontrolsüz şekilde sürüklenmeye neden olabilir. Dolayısıyla, ağır hava şartlarında, gemilerin belli bir müddet daha korunaklı limanlarda veya emniyetli bölgelerde kalması sağlanmalıdır" dedi.

O ŞARTLARDA FİLİKALARI İNDİRMEK VE MÜRETTABATI KURTARMAK ZOR
Kazaların birkaç dakika içerisinde meydana geldiğini anlatan Yiğit Aykurt, "Gemi kazaları dakikalar içinde meydana geliyor. Çok kısa zaman içinde oluşur. Dolasıyla bu kadar kısa sürede filikayı indiremezsin. Kaptanın ilk hareketi gemiyi kurtarmak olur. Gemiyi kurtarmaya yönelik hareketler yaparsın. Karaya oturduktan sonra ya da gemi yarıldıktan sonra filikayı indirmek imkansız gibi bir şey. Batan gemideki filika eski tip filikadır. O gemi yattıktan sonra vinç ile indirilen filikalardır. Çarptıktan sonra vinci çalıştıramazsın. Böyle olaylar çok kısa zaman diliminde olur. 3-5 dakikada olur" dedi.

30 YAŞINDAN SONRA SAÇ DEĞİŞİMİ YAPILMALI, AĞIR BAKIMA GİRMELİ
Batan Kafkametler isimli geminin nehir için tasarlandığını söyleyen Aykurt, "Karaya oturan gemi batmaz. Nehir tipi gemiler inci ve uzundur. Saç kalınlıkları daha az olur. Nehirde çalışmak için yapılmıştır. Okyanus gemileriyle kıyaslanamaz. Onun için nehir tipi gemiler hem firmalar hem liman yöneticileri tarafından sıkı şekilde denetlenmeli. Bu gemilerde 30 yaşından sonra farklı bir metal yorgunluğu oluyor. Saç değişimi yapılıyor. 30 yıldan sonra bu tip gemiler özel bakıma girmeli" dedi.

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