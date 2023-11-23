Zonguldak’ta batan Kafkametler gemisinde kaybolan bir denizcinin daha cansız bedenine ulaşıldı! İşte kaptanın son sözleri

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan 11 kişilik mürettebatından dördüncü cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kaybolan mürettebatından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
BİR KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Kasım'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle batan kuru yük gemisinde kaybolan mürettebatı arama çalışmaları sonucunda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.
Kayıp 7 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının profesyonel ekiplerce aralıksız devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemide hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunuldu.
KAPTANIN YÜREK BURKAN SON ÇAĞRISI
Kuru yük gemisinin telsizinden son yardım çağrıları da ortaya çıktı. Kaydedilen telsiz konuşmalarından Kafkametler gemisinin kaptanı, "Benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım" dedikten sonra telsiz konuşmaları sonlanırken, konuşmaları kayda alanların ise 'Gitti batıyor gemi' ifadesi de görüntülere yansıdı.
İSMAİL KAPTAN'IN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Yürütülen çalışmalarda cansız bedenine ulaşılan 72 yaşındaki İsmail Kaptan'ın cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından teşhis edilmesinin ardından İsmail Kaptan'ın İstanbul'da bulunan yakınlarına haber verildi.
Kaptan'ın yeğeni Sema Terzioğlu, öğleden sonra Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna gelerek dayısını teşhis etti. Kaptan'ın eşyaları ve cenazesi, yeğeni Terzioğlu'na teslim edildi. Kaptan'ın cenazesi akşam saatlerinde Kdz. Ereğli Belediyesine ait cenaze aracıyla morgdan alınarak, İstanbul'a gönderildi.
METAL YORGUNLUĞU
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 10 mürettebatı arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili yeni detaylara ulaşıldı.