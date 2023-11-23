Son dakika: Türkiye ilk kez Gazze’den yaralı getirdi! 3’ü de çocuk! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı

Açıklamada, 21 Kasım itibarıyla yerinden edilen 1 milyon 37 bin Filistinlinin, kuzey bölgesi de dahil, Gazze Şeridi genelinde UNRWA'ya ait 156 tesise sığındığı aktarıldı.

GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN 14 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN YÜZDE 74'Ü ÇOCUK VE KADIN Birleşmiş Miletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi nüfusunun neredeyse yüzde 80'ine denk gelen yaklaşık 1,7 milyon Filistinlinin yerinden edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde 14 bin 128'den fazla insan öldürüldü; bunların yüzde 74'ünün çocuk ve kadın olduğu belirtiliyor." denildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ile güneyde Han Yunus ve Refah bölgelerindeki 99 UNRWA tesisinde yaklaşık 877 bin yerinden edilen kişinin kaldığı belirtilen açıklamada, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 128 kişinin öldürüldüğü hatırlatıldı.

UNRWA, 160 BİN FİLİSTİNLİNİN SIĞINDIĞI 57 TESİSİNE ERİŞİM SAĞLAYAMIYOR İsrail güçlerinin 12 Ekim'de tahliye kararı vermeden önce, yaklaşık 160 bin yerinden edilmiş Filistinlinin, Gazze kenti ile kuzey bölgesindeki 57 UNRWA tesisinde kaldığı hatırlatılan açıklamada, "UNRWA, yerinden edilmiş kişileri korumak veya onlara yardım etmek için söz konusu tesislere erişim sağlayamamaktadır. Bu kişilerin durumuna ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgi sahibi değildir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, UNRWA tesislerindeki ciddi kalabalığa dikkati çekilerek, UNRWA okullarında yaklaşık 220 kişinin tek bir tuvaleti kullanmak zorunda kaldığı ve ortalama her 4 bin 500 için bir sadece bir duş alınacak yerin bulunduğuna vurgu yapıldı.

Barınak olarak tasarlanmayan UNRWA tesislerine yerinden edilen kişilerin sığınmak zorunda kaldığı hatırlatılan açıklamada, duş alacak yer eksikliği sebeplerinden birinin bu olduğu ifade edildi.