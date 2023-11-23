Son dakika: Türkiye ilk kez Gazze’den yaralı getirdi! 3’ü de çocuk! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı

Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, yaralı üç Gazzeli çocuğu Türkiye'ye getirmek için Mısır El Ariş Havalimanı'ndan havalandı.
Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, yaralı üç Gazzeli çocuğu Türkiye'ye getirmek için Mısır El Ariş Havalimanı'ndan havalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, bu kez 3 Gazzeli yaralı çocuk için harekete geçti.
Gazze'den geçişi sağlanarak Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na getirilen çocukları alan ve Türkiye'ye doğru hareket eden ambulans uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı çocukları Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşıladı.
Buradan ambulanslara alınacak çocuklar, tedavileri için hastaneye sevk edilecek.
3. TAHLİYE NE ZAMAN?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, getirilen yaralı çocuklardan birinin diz üstü ampute olduğunu, diğerinin vücudunda çok sayıda şarapnel parçaları olduğunu, 3.sünün ise gizli kırıkları olduğunu söyledi.
3. tahliye ile ilgili de konuşan Koca, "50 kişilik listemiz hazır. 3. tahliye yarın olacak" dedi.
İşte Bakan Koca'nın o açıklaması:
3 yavrumuzun yaş aralığı 2 yaşındaki erkek çocuğu, 9 ve 10 yaşında iki de kız çocuğumuz. Bir yavrumuz özellikle travma sonrası kapalı krıkları olan yanıkları olan ve şarapnel parçaları olan bir yavrumuz. Etlik Şehir Hastanemize götürülecek. Esas üçüncü tahliyenin yarın olmasını bekliyoruz. Kanser hastası daha az yaralılardan oluşan bir tahliye olacak. 88 hastamızın 7 hastamız yoğun bakımdaydı. 2 kişi yoğun bakımdan çıktı, 5 hastamız şu an yoğun bakımda. Yoğun bakımda olanlar entübe değil.
GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN 14 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN YÜZDE 74'Ü ÇOCUK VE KADIN
Birleşmiş Miletler (BM), Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi nüfusunun neredeyse yüzde 80'ine denk gelen yaklaşık 1,7 milyon Filistinlinin yerinden edildiği kaydedildi.
Açıklamada, 21 Kasım itibarıyla yerinden edilen 1 milyon 37 bin Filistinlinin, kuzey bölgesi de dahil, Gazze Şeridi genelinde UNRWA'ya ait 156 tesise sığındığı aktarıldı.
Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ile güneyde Han Yunus ve Refah bölgelerindeki 99 UNRWA tesisinde yaklaşık 877 bin yerinden edilen kişinin kaldığı belirtilen açıklamada, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 14 bin 128 kişinin öldürüldüğü hatırlatıldı.
Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde 14 bin 128'den fazla insan öldürüldü; bunların yüzde 74'ünün çocuk ve kadın olduğu belirtiliyor." denildi.
UNRWA, 160 BİN FİLİSTİNLİNİN SIĞINDIĞI 57 TESİSİNE ERİŞİM SAĞLAYAMIYOR
İsrail güçlerinin 12 Ekim'de tahliye kararı vermeden önce, yaklaşık 160 bin yerinden edilmiş Filistinlinin, Gazze kenti ile kuzey bölgesindeki 57 UNRWA tesisinde kaldığı hatırlatılan açıklamada, "UNRWA, yerinden edilmiş kişileri korumak veya onlara yardım etmek için söz konusu tesislere erişim sağlayamamaktadır. Bu kişilerin durumuna ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgi sahibi değildir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, UNRWA tesislerindeki ciddi kalabalığa dikkati çekilerek, UNRWA okullarında yaklaşık 220 kişinin tek bir tuvaleti kullanmak zorunda kaldığı ve ortalama her 4 bin 500 için bir sadece bir duş alınacak yerin bulunduğuna vurgu yapıldı.
Barınak olarak tasarlanmayan UNRWA tesislerine yerinden edilen kişilerin sığınmak zorunda kaldığı hatırlatılan açıklamada, duş alacak yer eksikliği sebeplerinden birinin bu olduğu ifade edildi.
Açıklamada, "UNRWA, hem mekan yetersizliği hem de ulaşım için gerekli yakıt eksikliği nedeniyle tesislerine ilave mobil duşakabin getiremedi." ifadesine yer verildi.
Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 108 UNRWA çalışanının öldürüldüğü hatırlatılan açıklamada, bunların en az yüzde 40'ının, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Gazze Vadisi'nin güney kısmında öldürüldüğü belirtildi.
İsrail ordusu, daha önce Gazze kenti ve kuzey bölgelerindeki halka, Gazze Vadisi'nin güneyine gitme çağrısında bulunmuştu.