Çalışan annelere destek için yeni model: Mahalle Odaklı Kreşler Türkiye’nin dört bir yanında kurulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalışan annelere destek olmak için yeni model geliştirdikleri müjdesini verdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe görüşmelerinde sunum yapan Göktaş, şunları söyledi:
MAHALLE ODAKLI KREŞLER:
Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması programına 26,5 milyar lira ödenek tahsis ettik. 0-3 yaş dönemi çocuklara bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların sayısını artıracak çalışmalar yapıyor, "Mahalle Odaklı Kreş Modelini" başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracağımız modelle özellikle kadınların ev veya iş hayatı arasında tercih yapmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz.
YENİ ATAMA YOLDA
Şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirdik. Kısa süre içerisinde yeni engelli atamalarını gerçekleştireceğiz.
ENSTİTÜ VE BİLİM KURULU
Aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesi, aile bireylerinin psikososyal durumlarının iyileştirilmesine ilişkin politikalarımıza yön verecek Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu kuracağız. Enstitü ile Bakanlığımız politikalarına yön verecek akademik çalışmalar gerçekleştireceğiz.