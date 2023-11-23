Çalışan annelere destek için yeni model: Mahalle Odaklı Kreşler Türkiye’nin dört bir yanında kurulacak

ÇOCUKLAR GETİRİLECEK

Devlet olarak, Gazze'ye insanî yardımları ulaştırmak için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyoruz. Filistinli çocukları Türkiye'ye getirerek haksız saldırıların açtığı yaraları saracağız. Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara uzatılan şefkat eli olmaya devam edecek.

150 BİN LİRALIK DESTEK

"Aile ve Gençlik Fonu" ile yeni evlilikleri teşvik edecek, gençlerin girişimlerine destek olacağız. Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesinin ardından 2024'ün ilk yarısında pilot uygulamaları deprem bölgesinden başlatacağız. 150 bin liralık desteği 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz olacak şekilde gençlerimizin istifadesine sunacağız. ŞİDDETLE ETKİN MÜCADELE

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı ile 2024 yılı faaliyet planımızı bu hafta sonu kamuoyuyla paylaşacağız. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi birkaç gün içerisinde yayımlanacak.

ŞEFKATLE BÜYÜYORLAR

Emine Erdoğan'ın himayesinde yürüttüğümüz 'Gönül Elçileri Projesi' ile ailelerinden ayrı düşmüş çocuklar sevgi ve şefkatle büyüyorlar. Nitekim koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısını 2023 yılı itibariyle 9 bin 535'e çıkardık.

İKİ GENEL MÜDÜRLÜK GELİYOR

Yaşlı ve engelliler için yürüttüğümüz çalışmalarımızın kapsamını daha da genişletiyoruz. Alanı iki müstakil genel müdürlük olarak yeniden düzenleyip çalışmaları daha spesifik hale getireceğiz. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN