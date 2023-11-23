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Çalışan annelere destek için yeni model: Mahalle Odaklı Kreşler Türkiye'nin dört bir yanında kurulacak

Çalışan annelere destek olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir model oluşturdu. Türkiye’nin dört bir yanında 0-3 yaş arası çocuklar için Mahalle Odaklı Kreşler kurulacak.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 07:03 Güncelleme 23 Kasım 2023, 08:19
Çalışan annelere destek için yeni model: Mahalle Odaklı Kreşler Türkiye’nin dört bir yanında kurulacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalışan annelere destek olmak için yeni model geliştirdikleri müjdesini verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçe görüşmelerinde sunum yapan Göktaş, şunları söyledi:

MAHALLE ODAKLI KREŞLER:
Çocukların Korunması ve Gelişiminin Sağlanması programına 26,5 milyar lira ödenek tahsis ettik. 0-3 yaş dönemi çocuklara bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların sayısını artıracak çalışmalar yapıyor, "Mahalle Odaklı Kreş Modelini" başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracağımız modelle özellikle kadınların ev veya iş hayatı arasında tercih yapmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz.

YENİ ATAMA YOLDA
Şubat ayında 2 bin 323 engelli vatandaşımızın atamalarını gerçekleştirdik. Kısa süre içerisinde yeni engelli atamalarını gerçekleştireceğiz.

ENSTİTÜ VE BİLİM KURULU
Aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesi, aile bireylerinin psikososyal durumlarının iyileştirilmesine ilişkin politikalarımıza yön verecek Aile Enstitüsü ve Bilim Kurulu kuracağız. Enstitü ile Bakanlığımız politikalarına yön verecek akademik çalışmalar gerçekleştireceğiz.

ÇOCUKLAR GETİRİLECEK
Devlet olarak, Gazze'ye insanî yardımları ulaştırmak için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyoruz. Filistinli çocukları Türkiye'ye getirerek haksız saldırıların açtığı yaraları saracağız. Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara uzatılan şefkat eli olmaya devam edecek.

150 BİN LİRALIK DESTEK
"Aile ve Gençlik Fonu" ile yeni evlilikleri teşvik edecek, gençlerin girişimlerine destek olacağız. Kanun teklifinin Meclis'ten geçmesinin ardından 2024'ün ilk yarısında pilot uygulamaları deprem bölgesinden başlatacağız. 150 bin liralık desteği 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz olacak şekilde gençlerimizin istifadesine sunacağız.

ŞİDDETLE ETKİN MÜCADELE
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı ile 2024 yılı faaliyet planımızı bu hafta sonu kamuoyuyla paylaşacağız. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi birkaç gün içerisinde yayımlanacak.

ŞEFKATLE BÜYÜYORLAR
Emine Erdoğan'ın himayesinde yürüttüğümüz 'Gönül Elçileri Projesi' ile ailelerinden ayrı düşmüş çocuklar sevgi ve şefkatle büyüyorlar. Nitekim koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısını 2023 yılı itibariyle 9 bin 535'e çıkardık.

İKİ GENEL MÜDÜRLÜK GELİYOR
Yaşlı ve engelliler için yürüttüğümüz çalışmalarımızın kapsamını daha da genişletiyoruz. Alanı iki müstakil genel müdürlük olarak yeniden düzenleyip çalışmaları daha spesifik hale getireceğiz.

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