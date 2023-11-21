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Türkiye 'şifa' oldu! Filistinli yaralı ve hastalara, Türkiye kucak açtı

İsrail, Gazze’deki Şifa ile birlikte çok sayıda hastaneyi bombaladı. Hizmet dışı bıraktı. Filistinli yaralı ve hastalara, Türkiye kucak açtı. Türkiye'ye toplamda 150 kişi alındı. Bunlardan hasta olan 88 kişinin tedavisine Ankara'da başlandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Kasım 2023 Güncelleme 21 Kasım 2023, 07:02
Türkiye ’şifa’ oldu! Filistinli yaralı ve hastalara, Türkiye kucak açtı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan kanser hastası Filistinliler Türkiye'de tedavi altına alındı. Dün de 61 hasta ve beraberindeki 49 refakatçıyla El-Ariş Havalimanı'ndan kalkan uçak, Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı'na iniş yaptı.

Hastaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşıladı. Bakan Koca, Filistin'den Türkiye'ye şimdiye kadar 88 hastanın getirildiğini, yeni bir tahliyenin daha planlandığını anlattı. Bakan Koca, "15 Kasım'da Mısır'ı ziyaret etmiş ve Mısır Sağlık Bakanı ile görüşmüştüm. Önce 27 hastayı ülkemize getirmiştik. Bilkent'te tedavileri devam ediyor.

Seslerin kısıldığı ve gözlerin görmemek için kapalı olduğu günlerden geçiyoruz. Mısır sağlık bakanı ile görüşmüştüm. Bebek ve çocukların da ülkemize getirilmesi konusunda gayret gösterdiğimizi ilettim. İş birliğine açık olduklarını, sahra hastanesi konusunda da yer belirleme yapılmasını olumlu olarak ilettiler" ifadesini kullandı.



Türkiye'ye toplamda 150 kişi alındı. Bunlardan hasta olan 88 kişinin tedavisine Ankara'da başlandı.

NOTLAR
İsrail, abluka altına aldığı Endonezya Hastanesi'ni de vurdu.
NYT: Savaş Gazze'yi çocuk mezarlığına çevirdi.
BM: İsrail'in Gazze'deki vahşet ve terörü insanlığa hakarettir.

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