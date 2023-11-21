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Başkan Erdoğan net konuştu: Holokost utancı Batı’yı esir aldı

Başkan Erdoğan, İsrail’in devlet terörü uyguladığını belirtti. “İsrail yönetimi Holokost’u kalkan olarak kullanıyor. Batı ve İsrail’in yalan kardeşliği, utanç vericidir” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Kasım 2023 Güncelleme 21 Kasım 2023, 07:02
Başkan Erdoğan net konuştu: Holokost utancı Batı’yı esir aldı

Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında önemli mesajlar verdi. "Atom bombası tehdidi dahil savaş araçlarını kullanan İsrail ve destekleyenler, insanlık vicdanı nezdinde yargılanacaktır" diyen Erdoğan, "Holokost utancı, Avrupalı ülkeleri esir almış durumda. İsrail yönetimi Holokost'u kalkan olarak kullanıyor. Batı ve İsrail'in yalan kardeşliği, utanç vericidir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle devam etti: Çocukları, ağzı süt kokan sabileri, onların anne ve babalarını uçaklarla, tanklarla, toplarla bombalayarak öldürmenin adı savaş değildir. Bunun adı barbarlıktır, eşkıyalıktır, devlet terörüdür. İsrail, nükleer silaha sahip olduğunu açıkça ikrar ediyor. Fakat hiçbir kurum herhangi bir inceleme başlatmıyor. Nükleer silah meselesi öyle sessiz kalacak bir konu değildir. İsrail'in nükleer silahları meselesinin unutulmasına ve unutturulmasına Türkiye olarak izin vermeyeceğiz.


ENGEL OLAMAYIZ
Erdoğan, "Gazze'de yaşananlara tepki vermezsek yarın vaat edilmiş topraklar denilen işgalci fanatizmin kendi topraklarımıza uzanmasına engel olamayız" diye konuştu.

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