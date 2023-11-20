Tiyatro coşkusuna muhteşem final

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle düzenlediği 27. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nde binlerce kültür sanat dostu doyasıya tiyatro coşkusu yaşadı.



Bursa'nın kültür sanat anlamında uluslararası marka etkinliklerinden olan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, Türkiye'nin farklı şehirlerinin yanı sıra Brezilya, İran, İtalya, İspanya, Hollanda gibi ülkelerden toplam 17 ekibin 12 salonda sahne aldığı muhteşem gösteri ve oyunlarla sona erdi. Prof. Dr. Nihal Kuyumcu, Firuze Engin, İlknur Durmaz, Asst. Prof. Dr. Tülay Yıldız Akgül, Berkay Akın ve Murat Liman'dan oluşan sanat kurulu üyeleri tarafından seçilen oyunlar, bir hafta boyunca binlerce çocuk ce genci ücretsiz tiyatro ile buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Oda Tiyatrosu, AVP Devlet Tiyatrosu, Osmangazi Belediyesi 1326 Panorama Fetih Müzesi, Uludağ Üniversitesi Tiyatro Salonu, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, ÇEK Sanat, Podyum Sanat Mahal, Tayyare, Yıldırım Belediyesi Barış Manço ve Gürsu Belediyesi Kültür Merkezleri'nde gerçekleşen 30 gösterinin yanı sıra 6 atölye ve bir de panelle dolu dolu tiyatro şöleni yaşayan Bursalılar, festivale büyük ilgi gösterdi.





ZENGİN İÇERİKLİ DOLU DOLU FESTİVAL

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun 'Papağan Kaçtı' prömiyeri ile başlayan festival, ÇEK Sanat Tiyatro'nun 'Keloğlan ile Oh Dede' oyunu ile sona erdi. Festivalde Cumhuriyet'in 100. Yılı kapsamında sahnelenen Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları'nın 'Bursa'da bir Cumhuriyet Kumpanyası' oyunu ayakta alkışlandı. Festival kapsamında Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar da özel gösterimle tiyatro ile buluştu. Bir hafta boyunca salonları tıklım tıklım dolduran kültür ve sanat dostları, birbirinden farklı oyunlarla eğlenirken, atölye seminerlerle de bireysel yeteneklerini geliştirdiler.





ETKESER'DEN KÜLTÜR VE SANAT DOSTLARINA TEŞEKKÜR

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Sadi Etkeser, 27 yıldır devam eden, Türkiye'de bu kadar uzun süredir devam eden tek tiyatro festivaline yoğun ilgi gösteren kültür ve sanat dostlarına teşekkür etti.

Tiyatronun insanları bir araya getiren, empati kurmasını sağlayan, iletişim, sosyal sorumluluk, takım oyunu gibi bir çok faydası bulunduğuna dikkat çekerek festivalin önemine vurgu yapan Etkeser, festivalin Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalin katkıları ile bugünlere ulaştığını söyledi.

Etkeser, festivalin ana sponsoru Downtown ile Kaplan Okulları, Bebetto, Yörsan, Keskinoğlu, Durmazlar Holding, Özhan Marketler Zinciri, Kebapçı İskender, Limon Catering, Royal Termal Otel, Bursa Ticaret Borsası ve Wolke gibi kurum ve kuruluşlara da katkılarından ve tiyatro sanatına verdikleri değerden dolayı teşekkür etti. BKSTV Başkanı Etkeser, sanatın iyileştirici gücünü uyandırmak ve uluslararası festival ve etkinliklerle Bursa'yı kültür ve sanat alanında dünyada ilk akla gelen odak noktalarından biri haline getirmek için çabalarının devam edeceğini de sözlerine ekledi.





Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Fehim Ferik tarafından da festivale katılan tiyatro sanatçılarına plaket takdim edildi.