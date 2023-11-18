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İzmir'de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü!

Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılar sonrası İzmir'de aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Trafikteki sürücülerle vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Sağanak yağmurda şehre metrekareye 58,5 kilogram yağış düştü. İş yeri çalışanlarından Emre Ayaz, “Dükkanın her tarafına su doldu. Her yer göl gibi oldu. Dükkandaki her şey sırılsıklam. Yoldan geçen araçlar nedeniyle taşan sular bazı iş yerlerinde baskınlara yol açtı. Alsancak'ın kaderi bu. Hem biz hem de müşterilerimiz mağdur oldu" dedi.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 12:24 Güncelleme 18 Kasım 2023, 16:51
İzmir’de sağanak: Cadde ve sokaklar göle döndü!

İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına nedeniyle bazı sokaklarda su baskınları, trafikte de aksamalar yaşandı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağmur, fırtınanın etkisiyle sağanağa dönüştü. Bulut örtüsü nedeniyle havanın karardığı kentte gök gürültüsü ile birlikte yağan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu.

İzmir'de cadde ve sokaklar göle döndü!

Özellikle Konak, Bayraklı, Buca ve Balçova ilçelerinde ev ve iş yerlerinden su baskını ihbarları yapılırken Basmane'deki metro istasyonu girişinde mahsur kalanlar polisin yardımıyla tahliye edildi.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı kent genelinde başta Halkapınar semti olmak üzere çok sayıda köprülü kavşak ve geçitlerde biriken su, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kemeraltı Çarşısı'ndaki bazı sokaklarda da biriken suların tahliyesi için esnaf çalışma yürütüyor.

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Çarşı içindeki 1. Beyler mevkisinde bazı iş yerlerinin önüne su baskınlarına karşı bariyer kurulduğu görülüyor.

Atatürk Stadyumu çevresindeki bazı sokaklar ise su taşkınlarına önlem almak üzere belediyeye ait iş makinalarıyla trafiğe kapatıldı. Bu bölgede taşan rögar kapağına çarpan bir otomobilde hasar oluştu. Otomobilin sürücüsü Onur Çelik, sağanak nedeniyle görüş mesafesinin kaybolduğunu, suyun içinde ilerlemeye çalışırken rögar kapağına çarptığını, ne olduğunu anlamadığını anlattı.

Buca ilçesi Mehmet Akif Caddesi'nde ise bir ağaç, fırtınanın etkisiyle devrildi.

Öte yandan kent genelinde 100'e yakın ev ve iş yerinden su baskını ihbarı yapıldığı, İtfaiye ve İZSU ekiplerinin su tahliyesi için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

UÇAK, VAPUR VE TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMA

İzmir'de uçak, vapur ve tramvay seferlerinde de su baskınları nedeniyle aksamalar yaşanıyor.

İzdeniz şirketinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Tram İzmir'den yapılan açıklamada da hava muhalefeti nedeniyle Konak Tramvayı'nda seferlerin Atatürk Spor Salonu-Halkapınar durakları arasında yapılamadığı, ulaşımın ESHOT otobüsleriyle sağlandığı belirtildi. Açıklamada Fahrettin Altay-Atatürk Spor Salonu hattındaki seferlerin ise devam ettiği kaydedildi.

Fırtına nedeniyle Adnan Menderes Havalimanına inmesi planlanan üç uçağın Ankara'ya yönlendirildiği, diğer seferlerde de gecikmeler yaşandığı belirtildi.

SU BASKINLARI YAŞANDI

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Konak, Bornova, Balçova ve Karşıyaka ilçelerinde onlarca iş yerini su bastı.

Alsancak Kordonboyu suyla doldu. Yağmur suları kaldırım seviyesine kadar geldi.

Yoldan geçen araçlar nedeniyle taşan sular bazı iş yerlerinde baskınlara yol açtı. Kordonboyu'ndaki bir kafenin çalışanları, içeriye dolan yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

İş yeri çalışanlarından Emre Ayaz, "Dükkanın her tarafına su doldu. Her yer göl gibi oldu. Dükkandaki her şey sırılsıklam. Alsancak'ın kaderi bu. Hem biz hem de müşterilerimiz mağdur oldu" dedi.

Yağmurla birlikte fırtına da etkili oldu. Restoran ve kafeteryalar sürüklenmemesi için dışardaki masa ve sandalyelerini toplamak zorunda kaldı.

İZMİR'DE METREKAREYE 58,5 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İzmir'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmurda şehre metrekareye 58,5 kilogram yağış düştü.

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu İstanbul'la birlikte 66 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı yaptı.

Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

AFAD'DAN UYARI
AFAD İstanbul'da beklenen sağanak ve fırtına için vatandaşların cep telefonuna uyarı mesajı gönderdi. Mesajda, "Meteorolojiye göre İstanbul'da yarın saganak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerine yer verildi.

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Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Iğdır ve Van çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının güney ve batı bölgelerde yağışla birlikte hissedilir derecede (2 ila 10 derece) azalacağı, kuzey ve iç kesimlerde lodosla birlikte 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı zamanla Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, yer yer kuvvetli, Marmara ve Ege'de fırtına, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Samsun çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Dikkat! Meteoroloji saat verdi! Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara ve Ege'de fırtına, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (80-100 km/saat)şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat zaman zaman 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Kıyı Ege'de, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kıyı Ege'de sabah saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-70 km/saat zaman zaman 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli (60-80 km/saat)yer yer fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli, doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Eskişehir, Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar olmak üzere bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden çok kuvvetli (60-80 km/saat) yer yer fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ve Van haricinde bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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