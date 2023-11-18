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CHP'den ayrılan Vedat Kahriman'a "CHP’den neden istifa ettin" dayağı! Sopalarla dövdüler

Cumhuriyet Halk Partisinden koltuğu oturan isim değişse de parti kodları değişmiyor. CHP Hasanoğlan Gençlik Kolları Başkanlığından istifa eden Vedat Kahriman "CHP’den istifa ettiği" gerekçesiyle feci şekilde dövüldü.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 11:25 Güncelleme 18 Kasım 2023, 16:28
CHP’den ayrılan Vedat Kahriman’a CHP’den neden istifa ettin dayağı! Sopalarla dövdüler

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yaşanan kavga ve entriklara her geçen gün bir yenisi ekleniyor...

CHP'den neden istifa ettin dayağı!

Cumhuriyet Halk Partisi Hasanoğlan Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüten Vedat Kahriman partisinden istifa ederek TİP'e katıldı.

Kahriman'ın işlettiği dükkana gelen CHP Gençlik Kolları Başkanı ve beraberindeki üç kişi Kahriman'a önce sözlü saldırıda bulundu.

"BAŞKANI NEDEN ELEŞTİRİYORSUN" DİYEREK SALDIRDILAR
"Partiden neden istifa ettin? Başkanı neden eleştiriyorsun?" diyerek Kahriman'a saldıran grup işletme sahibini feci şekilde darp etti.

Kahriman'ın iddiasına göre olay şu şekilde yaşandı:

"Dükkanda otururken 2 tane şahıs geldi. 'Başkanın selamını getirdik' dedi. Yeni Gençlik Kolları Başkanı seçilmiş. Hayırlı olsun dedim. Ben de Hasanoğlan bölgesinin eski Gençlik Kolları Başkanıyım. Partiden istifa edip Türkiye İşçi Partisini getirdik Elmadağ'a. Ben de o sebeple hayırlı olsun ziyaretine geldiler zannettim. Neden CHP'den istifa ettiğimi sordu, sosyal medyada Belediye Başkan'ını neden eleştirdiğimi sordu.

SOPALARLA DÖVDÜLER
Ondan sonra kavga çıktı. Tam şahısları dükkandan çıkartırken arkada iki kişi daha bekliyormuş. Onlar da girdi içeriye ve dört kişi beraber bana saldırdı. Dışarı çıktık tam kaçarlarken yakaladım. Sonrasında ben burada düşüyorum. Onlar da karşı dükkanın önündeki sopaları alıp beni bir de sopalarla darp ettiler. Emniyet güçlerine bildirdik olanları, şikayetçi olduk."

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