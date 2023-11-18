CHP'den ayrılan Vedat Kahriman'a "CHP’den neden istifa ettin" dayağı! Sopalarla dövdüler

SOPALARLA DÖVDÜLER

Ondan sonra kavga çıktı. Tam şahısları dükkandan çıkartırken arkada iki kişi daha bekliyormuş. Onlar da girdi içeriye ve dört kişi beraber bana saldırdı. Dışarı çıktık tam kaçarlarken yakaladım. Sonrasında ben burada düşüyorum. Onlar da karşı dükkanın önündeki sopaları alıp beni bir de sopalarla darp ettiler. Emniyet güçlerine bildirdik olanları, şikayetçi olduk."

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