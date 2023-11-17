Karar Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de! Depremzede ve Gazzeli öğrenciler ödemeden muaf

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 6 Şubat depremleri nedeniyle ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden üniversite öğrencileri ile OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerden öğrenim ücreti ve katkı payı alınmayacak.





Ayrıca 2023 -2024 Öğretim Yılı için ikinci öğretim ücretini ödemiş öğrencilerin ise ödediği miktar yükseköğretim kurumları tarafından iade edilecek.