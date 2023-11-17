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Karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! Depremzede ve Gazzeli öğrenciler ödemeden muaf

6 Şubat depremleri nedeniyle, kendisi veya ailesi Olağan Üstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde oturan üniversite öğrencilerinin ve OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerin, öğrenim ücreti ve katkı payı devlet tarafından karşılanacak. Öte yandan Türkiye'de herhangi bir yüksek öğretim kurumunda eğitimine devam eden Gazzeli önlisans ve lisans öğrencilerinin ödemesi gereken öğrenim ücreti yine devlet tarafından verilecek.

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Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 07:37 Güncelleme 17 Kasım 2023, 07:45
Karar Başkan Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de! Depremzede ve Gazzeli öğrenciler ödemeden muaf

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 6 Şubat depremleri nedeniyle ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden üniversite öğrencileri ile OHAL bölgesinde örgün öğretimine devam eden öğrencilerden öğrenim ücreti ve katkı payı alınmayacak.



Ayrıca 2023 -2024 Öğretim Yılı için ikinci öğretim ücretini ödemiş öğrencilerin ise ödediği miktar yükseköğretim kurumları tarafından iade edilecek.



DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK
Söz konusu karara göre ayrıca 2023 -2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde ailesi veya kendisi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden ve Türkiye'deki herhangi bir yüksek öğretim kurumunda eğitimine devam eden önlisans ve lisan öğrencilerinin ödemesi gereken öğrenim ücreti de devlet tarafından karşılanacak.

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