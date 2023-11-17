Çare Türkiye: Başkan Erdoğan’dan Gazze’deki zulmü durdurmak için diplomatik ataklar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi'ne gitti. İsrail vahşetinden kurtulan 27 hastayla tek tek ilgilendi. Gazzeli mağdurlar ise Başkan Erdoğan'ı karşılarında görünce belki de günler sonra ilk kez gülümsedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu ziyarete eşlik etti. Hastalarla ilgili bilgi verdi: İlk kez insanlar, tedavi için başka ülkeye gönderildi! Önümüzdeki günlerde diğer hastaların da gelmesini umuyoruz. Gelen hastaların tamamı kanser tedavisi görüyor... Sadece 15 yaşındaki bir çocuk, kemik iliği hastası...

ÇARE TÜRKİYE

İsrail'in Filistin'e yönelik zulmünü durdurmak için telefon diplomasisi ve yüz yüze görüşmeler yürüten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda Almanya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret Berlin başta olmak üzere Avrupa siyasetinin gündemine otururken, Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz arasındaki görüşmenin geniş kapsamlı olması bekleniyor. Erdoğan- Scholz görüşmesinde Gazze'deki durum ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülüyor.