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Çare Türkiye: Başkan Erdoğan'dan Gazze'deki zulmü durdurmak için diplomatik ataklar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yine mazlumlara kol-kanat gerdi. Gazzeli kanser hastalarını, Ankara'ya getirtti. Dün de hepsini ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Gazze’deki dramı çözmek için diplomatik ataklara başladı. Almanya ziyaretinde de en önemli konunun Filistin olacağı açıklandı.

Betül Usta Betül Usta takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Kasım 2023 Güncelleme 17 Kasım 2023, 06:59
Çare Türkiye: Başkan Erdoğan’dan Gazze’deki zulmü durdurmak için diplomatik ataklar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilkent Şehir Hastanesi'ne gitti. İsrail vahşetinden kurtulan 27 hastayla tek tek ilgilendi. Gazzeli mağdurlar ise Başkan Erdoğan'ı karşılarında görünce belki de günler sonra ilk kez gülümsedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu ziyarete eşlik etti. Hastalarla ilgili bilgi verdi: İlk kez insanlar, tedavi için başka ülkeye gönderildi! Önümüzdeki günlerde diğer hastaların da gelmesini umuyoruz. Gelen hastaların tamamı kanser tedavisi görüyor... Sadece 15 yaşındaki bir çocuk, kemik iliği hastası...

ÇARE TÜRKİYE
İsrail'in Filistin'e yönelik zulmünü durdurmak için telefon diplomasisi ve yüz yüze görüşmeler yürüten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu kapsamda Almanya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Ziyaret Berlin başta olmak üzere Avrupa siyasetinin gündemine otururken, Erdoğan ve Almanya Şansölyesi Olaf Scholz arasındaki görüşmenin geniş kapsamlı olması bekleniyor. Erdoğan- Scholz görüşmesinde Gazze'deki durum ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması öngörülüyor.



SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR
Erdoğan'ın Şansölye Scholz'a Gazze konusunda acil ateşkes ilan edilmesi, insani yardımların kesintisiz sevkinin sağlanması ve savaş suçlarının araştırılması hususlarını vurgulayacağı belirtiliyor. Başkan Erdoğan'ın ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ekseninde de Avrupa Birliği'nin çifte standardı bırakması, terörle mücadelede etkili işbirliği yapılması, vize muafiyeti ve kolaylaştırıcılık ile Gümrük Birliği'nin güncellemesi başlıklarında mesajlar vermesi bekleniyor.



UMUDUN RESMİ
Başkan Erdoğan, İsrail vahşetinden kurtulan Gazzeli kanser hastalarını Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Hastalar Erdoğan'ı karşılarında görünce günlerdir unuttukları gülümsemeyi adeta yeniden hatırladı. Erdoğan, hastaları tek tek ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Betül USTA

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