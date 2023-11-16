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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: 40 Eurofighter savaş uçağı alacağız

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "40 Eurofighter alacağız. İngiltere ve İspanya 'evet' dedi. Almanya'yı iknaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 20:53 Güncelleme 16 Kasım 2023, 20:58
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: 40 Eurofighter savaş uçağı alacağız

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Eurofighter almak istiyoruz çok etkili bir uçak, Almanya itiraz ediyor. İngiltere ve İspanya çözeceğiz diyor." açıklamasını yaptı.
Bakan Güler,
-S400'ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız.
-ALTAY Tankıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 250 tankımız ALTAY olacak.
-KAAN inşallah bu yılın sonunda uçuşunu yapacak.
-Sınırlarımız olmadığı kadar güvenilir. Sınırlarımızda 60 bin personelimiz 24 saat çalışıyor. Arzu eden her vekili sınıra götürebiliriz.
-Siber Savunma ile uğraşıyoruz. Siber ülkemizi savunmak için ne gerekiyorsa çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Eğitim konusunda da dünyada neresi en iyiyse oradan eğitim alıyoruz.
-MKE'de eski teknolojiler var onları yeniliyoruz. Çalışmaları başlattık seneye bu zamanlar size bunları sunarız. dedi.

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