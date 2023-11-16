Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Eurofighter almak istiyoruz çok etkili bir uçak, Almanya itiraz ediyor. İngiltere ve İspanya çözeceğiz diyor." açıklamasını yaptı.

Bakan Güler,

-S400'ü alıp bir fabrikanın köşesine teslim edemeyiz. İhtiyaç duyduğumuz anda düğmeye basarız.

-ALTAY Tankıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 250 tankımız ALTAY olacak.

-KAAN inşallah bu yılın sonunda uçuşunu yapacak.

-Sınırlarımız olmadığı kadar güvenilir. Sınırlarımızda 60 bin personelimiz 24 saat çalışıyor. Arzu eden her vekili sınıra götürebiliriz.

-Siber Savunma ile uğraşıyoruz. Siber ülkemizi savunmak için ne gerekiyorsa çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Eğitim konusunda da dünyada neresi en iyiyse oradan eğitim alıyoruz.

-MKE'de eski teknolojiler var onları yeniliyoruz. Çalışmaları başlattık seneye bu zamanlar size bunları sunarız. dedi.

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