Başkan Erdoğan konuştu Bild gazetesi yine kudurdu! Alman basını ikinci ’one minute’ konuşmasını sindiremiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Alman bir gazetecinin yönelttiği İsrail sorusuna verdiği yanıtla dünyada bir kez daha ses getirirken soykırımcının destekçilerini kudurttu.

ALMANYA'DA İKİNCİ 'ONE MINUTE' KONUŞMASI Başkan Erdoğan'ın tarihi çıkışının ardından Alman basını ise büyük şoka uğradı. Başkan Erdoğan'ın tarihe damga vuran çıkışı Alman basınında manşetlerde yer alırken başta küresel medyanın tetikçisi Bild gazetesi olmak üzere birçok yayın organı tam manasıyla haddini aştı.

GAZETECİYE TARİHİ AYAR

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Son haftalarda Hamas tarafından İsrail'e olan terör saldırısından sonra açıklamalarınız sadece Almanya'da değil başka NATO ittifakı ülkeleri arasında da bir rahatsızlık oluşturdu.

İsrail'in varoluş hakkını kabul ediyor musunuz? Çünkü Almanya da bu devlet anlayışıdır. Diğer taraftan İsrail'in faşist bir devlet olduğunu söylediniz. Hangi gerekçelendirmeniz var bunun için? Neden soykırım diyorsunuz?

İsrail ordusunun Hamas'a karşı saldırısına ve yüzlerce insanı İsrail'de katleden bir örgüte neredeyse NATO ittifakı içerisindeki müttefikler tarafından terör örgütü olarak tanınan bu örgütü nasıl kurtuluş örgütü olarak tanıyabilirsiniz? Siz Türk-Alman ilişkilerini tehlikeye atıyor musunuz? Eurofighter talebinizi Almanya kabul edecek mi? NATO içerisinde de bu ilişkileri tehlikeye atıyor musunuz?" sorularına Başkan Erdoğan şu şekilde yanıt verdi:

"SEN BİR HRİSTİYAN OLARAK, KİLİSELERİN VURULMASINDAN RAHATSIZ OLMUYOR MUSUN?"

"NATO'nun içinde düşüncesi kanaatini kimin ne olursa olsun. Rusya Ukrayna savaşında herkes kimin yanında yer alıyor Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Türkiye olarak biz Ukrayna ile de görüşüyoruz Rusya ile de görüşüyoruz.

Aralarında herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Binlerce Filistinliyi İsrail öldürdü mü, öldürdü. Hastaneleri, ibadethaneleri, kiliseleri vuruyor mu, vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Sen bir Hristiyan olarak kiliselerin vurulmasından rahatsız değil misin? Bunlara karşı niye bir tavır koymuyorsunuz. Bunlara karşı da bir tavır koyun. Bizim için bu noktada bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir."

"SORULARINIZ VİCDANİ VE İNSANİ OLSUN"

Başkan Erdoğan açıklamasına şu ifadeleri de ekledi: Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Öyle bir soru sorun ki sorularınız vicdani olsun, insani olsun. Biz de cevaplarımızı o şekilde verelim.