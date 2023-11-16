İsveç’in NATO üyeliği TBMM Dışişleri Komisyonu’nda ertelendi

Her zaman ve şartta KKTC'nin haklı davasının yanında olacaklarını vurgulayan Oktay, Kıbrıs'ta çözümün iki devletli bir yaklaşımın kabulüyle mümkün olduğunu kaydetti.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Oktay, "İsrail kadın, erkek, yaşlı, hasta demeden sivillere yönelik insanlık dışı saldırılar yapıyor. Biz Filistin halkının yanında olacağız. Bu sorunun çözümü için Türkiye olarak tüm kurumlarımızla birlikte yoğun çaba içerisindeyiz. Bu sorunun 1968 sınırları dahilinde eşit iki devleti içeren bir yaklaşımla çözülebileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Oktay, Türkiye olarak bölgenin istikrarı ve barışı için somut öneriler sunduklarını, Türkiye'nin bu çabaları nedeniyle güvenilir ve ilkeli aktör bir ülke olarak kabul edildiğini kaydetti.

"ÖZELEŞTİRİ DÖNEMİ BAŞLADI"



Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, uluslararası düzeyde derin bir değişim ve dönüşüm döneminden geçildiğini belirtti.

Türkiye'nin kuzey ve güneyinde sıcak çatışmaların sürdüğüne dikkati çeken Akçapar "Ukrayna savaşı Avrupa Atlantik Bölgesi'ndeki güvenlik ortamını derinden sarsmış durumda. Gazze'de yaşananlar; İsrail'in binlerce kişinin hayatına mal olan saldırıları olmuştur. Tüm bunlar güvenliğe 360 derece yaklaşımın önemini ortaya koyuyor." diye konuştu.

Daha önce Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin kabul edildiğini anımsatan Akçapar, değişen güvenlik ortamının yarattığı bir durumunun söz konusu olduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Baltıklar ve Kuzey coğrafyasının güvenliğinin NATO ittifakı için daha da önem teşkil ettiğine dikkati çeken Akçapar, "Bu bölgenin stratejik önemi haiz ülkelerinden olan İsveç, savaşın başlamasından sonra savunma ve güvenlik alanındaki tarafsızlık politikasını terk ederek NATO'ya katılma kararı almıştır. İsveç'in müstakbel müttefikimiz olarak ülkemizin meşru güvenlik kaygılarını gözetmesi, ittifak ruhuyla hareket etmesi gerektiğini sürecin başından beri en üst düzeydi vurguladık." dedi.