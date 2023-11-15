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Başkan Erdoğan Türkiye'nin 5'inci nesil mili muharip uçağı KAAN'la ilgili kritik tarihi duyurdu: "Havalandığını göreceğiz"

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 5'inci nesil mili muharip uçağı KAAN'la ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek 2023 bitmeden havalanacağını ifade etti.

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 14:35 Güncelleme 15 Kasım 2023, 14:39
Başkan Erdoğan Türkiye’nin 5’inci nesil mili muharip uçağı KAAN’la ilgili kritik tarihi duyurdu: Havalandığını göreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"YENİ NESİL BİR UÇAK GEMİSİ İNŞA ETMEK İÇİN KOLLARI SIVADIK"

Başkan Erdoğan, İstanbul Boğazı'nda, donanmanın 100 gemiyle yaptığı resmigeçit töreninin çok önemli mesajlar ve semboller içerdiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dostlarımıza güven, hasımlarımıza korku salan bu tören vesilesiyle, donanmamız başta olmak üzere ordumuzun kabiliyetlerini görme fırsatı bulduk. Bilhassa dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun, donanmamızın gücüne nasıl bir güç kattığını, orada yakinen müşahede ettik. Tabii bununla yetinmiyoruz. TCG Anadolu'nun büyük kardeşi olacak yeni nesil bir uçak gemisi inşa etmek için kolları sıvadık. Hava gücümüzde çarpan etkisi yapacak, 5'inci nesil mili muharip uçağımız KAAN ile ilgili çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2023 senesi bitmeden KAAN'ın havalandığını göreceğiz. SİHA teknolojisinde çığır açan Bayraktar TB-3'ün çeşitli testleri başarıyla gerçekleştiriliyor. Genel Maksat Helikopterimiz GÖKBEY, 20 bin fit irtifa testini sorunsuz bir şekilde tamamladı. AKSUNGUR İHA, milli motoruyla 30 bin fit yükseklikteki uçuşunu başarıyla yaptı"

Erdoğan, insansız sistemlerden hava savunmaya, zırhlı kara araçlarından elektronik harp yeteneklerine kadar her alanda kendilerini sürekli geliştirdiklerini ifade ederek, son 21 yılda Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlığını yüzde 80'lerden bugün yüzde 20'lere kadar düşürdükleri gibi "savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye" hedefine de mutlaka varacaklarını vurguladı. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu konuda, en küçük bir şüphemiz bulunmuyor. Bölgemizde yaşanan son gelişmeler, bize bunun ne kadar hayati, ne kadar acil bir mesele olduğunu tekrar hatırlatmıştır. Daha önce de ifade ettim ama bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Türk milleti olarak, şayet bu topraklarda hür, onurlu ve huzurlu bir şekilde yaşamak istiyorsak, güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Siyasetiyle, ekonomisiyle, sosyal yapısıyla, askeri gücüyle, güvenliğiyle her alanda güçlü olmazsak, bizi bu topraklarda yaşatmazlar. İşte sizler de görüyorsunuz, vatan topraklarımızla ilgili habis niyetler taşıyan çevreler, ne kadar dikkatli hareket ederlerse etsinler, kendilerini bir şekilde ifşa ediyorlar.

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu!

Yıllarca Ermenistan ülkemiz topraklarıyla ilgili ham hayaller peşinde koştu. Karabağ Savaşı ile dersini aldı, yerine oturdu. Şimdi de İsrail yöneticileri benzer hezeyanları ifade etmeye başladılar. Hiç merak etmesinler, bin yıldır sayısız benzer hayal sahibi gibi, bunların da sonu hüsran olacaktır. Komşularımızı bize karşı kışkırtanların, PKK'yı üzerimize salanların, FETÖ'yü sinsice içimize sokanların heveslerini kursaklarında bırakmayı hep sürdüreceğiz. Bunun için önce milletçe birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye ihtiyacımız var. Biz 85 milyon tek yürek, tek bilek olduğumuz sürece, Allah'ın izniyle kimse sırtımızı yere getiremez."

Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan merkez yerleşkesinde 1 Mayıs 2023'te bir kez daha vitrine çıkmıştı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı"nda ismi açıklanan KAAN ile HÜRJET, ATAK-2 ve ANKA-3 gövde gösterisi gerçekleştirmişti.

TÜRKİYE 5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI ÜRETEN 5 ÜLKEDEN BİRİSİ OLACAK
Program kapsamında HÜRJET ile taksi yapan "Milli Muharip Uçak"ın üzerinde KAAN yazdığı görüldü. KAAN ile Türkiye, bu seviyede (5. Nesil) uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak.

KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.

MİLLİ MUHARİP UÇAK ÖZELLİKLERİ

MMU üstün hava hâkimiyetini:

Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili

Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş

Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlamaktadır.

ANKA 3 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İrtifa 40.000 ft

Azami Hız 0.7 Mach

Faydalı Yük 1200 kg

Uçuş Süresi 10 saat

YETENEKLERİ

- Keşif, gözetleme ve istihbarat

- Farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz

- Hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması

• Düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme

• Hava ve karada dost kuvvetlere himaye

• Sinyal ve haberleşme istihbarat

• Elektronik harp

• Diğer dost

Türk Hava Kuvvetlerinin zirvesini temsil eden bu projelerin gerçek isimleri belli oldu. Başkan Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Kahramankazan Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu.

KAAN İSMİ ANLAMI NEDİR?
Kaan erkeklere verilen doğum adı ve soyadıdır. Aslı Türk halklarına dayanan Kaan ismi, "yönetici" ya da "Kralların Kralı" (Khagan) anlamına gelmektedir.

Kaan, vasıflı, hükümdar ya da unvan sahibi anlamlarına gelir. Aynı zamanda Kaan ismi Eski Türk Devletlerinde hükümdarlara verilen bir unvandır. TDK sözlük anlamı da hanların hanı, hükümdar anlamlarına gelir.

Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

"Artık karada, denizde ve denizaltında, havada, uzayda her alanda varız. Gazi Mustafa Kemal'in 'İstikbal göklerdedir' diyerek işaret ettiği istikbalin sembolü olan neticelere bugün ulaştık. Onun için bugün 'İstikbal' diyoruz."

Erdoğan, "Milletimizin canına kasteden DEAŞ'ından PKK, PYD, YPG'sine kadar eli kanlı terör örgütlerinin hiçbirine nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız." dedi.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde de istihbarat teşkilatımız, Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamızla terör örgütlerinin inlerini başlarına geçirmeyi sürdüreceğiz."

Erdoğan, "Milli muharip uçağımızın ismi KAAN'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Çok yakında Hürjet, Hava Kuvvetlerimiz envanterine katılacak. Hürjet'i, TCG Anadolu Gemimize de konuşlandıracağız. Hürjet, kendi silahlarımız ve kendi radarlarımızla donatılarak kısmen F-16'larımızın da yerine geçilebilecek." Bu uçağı, ülkemizin mühendisleri yapacak, ülkemizin pilotları uçuracak."

Erdoğan, "Dünyada bu sınıfta helikopter üretebilen üç ülkeden biri haline geldik." diye konuştu. Başkan Erdoğan, "Birkaç yıl içinde tüm testlerini tamamlayıp, üstün performansıyla KAAN'ı Hava Kuvvetlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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