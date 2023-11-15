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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli AYM-Yargıtay tartışmasına son noktayı koydu: “Ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında AYM Yargıtay tartışmasına değindi. “Ya AYM kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Kasım 2023 Güncelleme 15 Kasım 2023, 07:01
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli AYM-Yargıtay tartışmasına son noktayı koydu: “Ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında AYM Yargıtay tartışmasına değindi:

AYM ile Yargıtay arasında cepheleşmeye ve suç duyurusuna kadar varan süreç bir devlet veya rejim krizi değil.
Kriz düşü kuranlara, kriz ayini yapanlara açık söylüyorum ki hevesleri de kursaklarında kalacak.
Oturma eylemi yapan grubun (CHP) Yargıtay'a laf etmesi küstahlık. Sokak çağrısı yapanlar ilkesizlerdir. Yargıtay görevini eksiksiz yaptı.
AYM hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır. Demirtaş lehine hak ihlali kararı veren AYM'dir. PKK'lı ve FETÖ'cülere can simidi uzatan AYM'dir.
Sınır içinde ve sınır ötesinde başını ezdiklerimizin sırtını sıvazlayan AYM'dir. Böyle giderse Gülen ile Karayılan'a hak ihlali ile kucak açacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bahçeli, "Meydanın boş olmadığını göstereceğiz. Boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan belediye başkanını evine göndereceğiz. Çılgın Türkler'in destanını hep beraber yazacağız" dedi.

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