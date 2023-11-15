MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli AYM-Yargıtay tartışmasına son noktayı koydu: “Ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı”

AYM ile Yargıtay arasında cepheleşmeye ve suç duyurusuna kadar varan süreç bir devlet veya rejim krizi değil.

Kriz düşü kuranlara, kriz ayini yapanlara açık söylüyorum ki hevesleri de kursaklarında kalacak.

Oturma eylemi yapan grubun (CHP) Yargıtay'a laf etmesi küstahlık. Sokak çağrısı yapanlar ilkesizlerdir. Yargıtay görevini eksiksiz yaptı.

AYM hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır. Demirtaş lehine hak ihlali kararı veren AYM'dir. PKK'lı ve FETÖ'cülere can simidi uzatan AYM'dir.

Sınır içinde ve sınır ötesinde başını ezdiklerimizin sırtını sıvazlayan AYM'dir. Böyle giderse Gülen ile Karayılan'a hak ihlali ile kucak açacaktır.