İsrail, Gazze’de bebek, çocuk kadın tanımadı! 40. günde Netanyahu ’savaş’ dedi şeytani planını açıkladı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi 'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 39'uncu gününde de şiddetlendi. Savaş uçakları Han Yunus'un doğusunda El-Aga ve Ebu Cemize ailelerinin evine saldırı düzenledi.

Bombalamada çoğu çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi. Tel Aviv, Cibaliya Mülteci Kampı'na da önceki gece üçüncü kez füzeleri gönderdi. 40'ın üzerinde göçmen hayatını kaybetti. Bombardımanda Filistinli milli voleybolcular Hasan Zaiter ile İbrahim Kasie'nin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Okul, cami, sağlık kuruluşu demeden binaları bombardımana tutan İsrail, on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi de zorla tahliye ettirmek istedi.