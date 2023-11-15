İsrail, Gazze’de bebek, çocuk kadın tanımadı! 40. günde Netanyahu ’savaş’ dedi şeytani planını açıkladı

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 39'uncu gününde de şiddetlendi. Savaş uçakları Han Yunus'un doğusunda El-Aga ve Ebu Cemize ailelerinin evine saldırı düzenledi.
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 39'uncu gününde de şiddetlendi. Savaş uçakları Han Yunus'un doğusunda El-Aga ve Ebu Cemize ailelerinin evine saldırı düzenledi.
Bombalamada çoğu çocuk 10 kişi yaşamını yitirdi. Tel Aviv, Cibaliya Mülteci Kampı'na da önceki gece üçüncü kez füzeleri gönderdi. 40'ın üzerinde göçmen hayatını kaybetti. Bombardımanda Filistinli milli voleybolcular Hasan Zaiter ile İbrahim Kasie'nin de yaşamını yitirdiği öğrenildi. Okul, cami, sağlık kuruluşu demeden binaları bombardımana tutan İsrail, on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi de zorla tahliye ettirmek istedi.
NOTLAR:
Kahire: Refah Sınır Kapısı açık, İsrail yardımların girişine engel oluyor.
İsrail ordusu, Gazze Rantisi Hastanesi'ni işgal görüntülerini paylaştı.
İsrail, Gazze'de Şifa Hastanesi'ne giriş-çıkışlara izin vermiyor. Hastanede her dakika hastalar ölüyor.
ABD Başkanı Joe Biden: Şifa Hastanesi korunmalı.
Dünya Sağlık Örgütü: Şifa Hastanesi mezarlığa dönüştü.
FİLİSTİN ASKISI
Mekke'de Umre ziyaretinde bulunan Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nin eski imamı Mustafa Efe video çekerken Gazze ve Filistin kelimelerini kullandığı için Suudi polisi tarafından gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Efe'nin ayağından kelepçelenmesi ise dikkatlerden kaçmadı.