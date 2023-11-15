6 ayda 38 çete çökertildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ünlü örgüt Sarallar’ı ’Kafes’e tıktı

Yerlikaya, göreve geldiği günden bu yana suçlulara göz açtırmadı! Dün de Sarallar için kolları sıvadı. İstanbul ve İzmir'de Kafes Operasyonu yapıldı.
Yerlikaya, göreve geldiği günden bu yana suçlulara göz açtırmadı! Dün de Sarallar için kolları sıvadı. İstanbul ve İzmir'de Kafes Operasyonu yapıldı.
Çete lideri Özgür Saral ve 24 kişi yakalandı. Örgüt hakkında "yağma, tehdit, darp, fuhuş, öldürme" gibi suçlamalar bulunduğu açıklandı. Yerlikaya, herkese mesaj yolladı: Şafak sökerken de gün batarken de tepelerindeyiz!
İŞTE SARALLAR'IN ÇETELESİ:
347 silahlı adamı, 40 bin üyesi var!
Şahinler ile çatışmaları gündemi sarstı.
Bu kanlı hesaplaşmalarda 23 kişi öldü.
İlk lideri Hüseyin Saral, 2005'te öldürüldü.
Burhanettin saral 2019'da İlyas Saral bu yıl yakalandı.
ETRAFINI SAR'AL
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5.5 ayda, çok sayıda suç örgütünü çökertti. Son operasyon ise Sarallar çetesine yönelik gerçekleştirildi. Yaklaşık 19 yıl önce Şahinler Çetesi'yle kapışan ve o günden bu yana birkaç kez liderleri değişen Sarallar Çetesi'de son günlerde bir hareketlilik tespit edildi.
Yerlikaya, emir verdi, İstanbul'da önceki gece düzenlenen 'Kafes Operasyonları' kapsamında liderliğini Özgür Saral'ın "Sarallar" grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Aralarında örgüt lideri Özgür Saral'ın da bulunduğu 24 şüpheli enselendi. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz" dedi.
38 MAFYA TİPİ SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
İçişleri Bakanlığı, 4 Haziran'dan bugüne kadar 3 bine yakın kişiyi yakaladı.
26 Temmuz, "Daltonlar"
28 Temmuz "Anacurlar"
29 Ağustos "Gedik"
29 Ağustos "Görenerler"
8 Eylül "Ayhan Bora Kaplan"
19 Eylül "Şirinler (Aksoylar)"
26 Eylül "Terkinler"
29 Eylül "Şahinler",
2 Kasım "Comanchero çetesi" ile
4-6 Ekim'dekİ operasyonlarla da çeşitli illerdeki "Bora Toprak", "Hüseyin Şamil Şahin", "Eyüp Atmaca", "Alihan Keleş" "Barış Taşdemir", "Ali Kevser Can", "Ahmet Yalım", "Kadir Yeşil" "Burhan Çapan", "Mehmet Basetemür", "Ahmet Aktaş", "Ömer Kamil Sütlü" ve "Baki Ay" gibi suç çeteleri çökertildi.
Sarallar'ın liderleri Hüseyin Saral'ın 2005'te Şahinler tarafından İtalya'da öldürülmesinin ardından Burhanettin Saral ve Sedat Şahin kanlı bıçaklı olmuştu.
Yerlikaya, "Şafak sökerken de batarken de operasyonlara devam edeceğiz" dedi.