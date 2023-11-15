6 ayda 38 çete çökertildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ünlü örgüt Sarallar’ı ’Kafes’e tıktı

ETRAFINI SAR'AL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5.5 ayda, çok sayıda suç örgütünü çökertti. Son operasyon ise Sarallar çetesine yönelik gerçekleştirildi. Yaklaşık 19 yıl önce Şahinler Çetesi'yle kapışan ve o günden bu yana birkaç kez liderleri değişen Sarallar Çetesi'de son günlerde bir hareketlilik tespit edildi.