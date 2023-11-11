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Türkiye ile Azerbaycan milletlerarası anlaşma! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberleri... Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 10:22 Güncelleme 11 Kasım 2023, 10:22
Türkiye ile Azerbaycan milletlerarası anlaşma! Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Nahçıvan'da 25 Eylül 2023'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kahramanmaraş İlinde Konut, İlköğretim Okulu, Anaokulu ve Kültür Merkezi Yapımı ile İlgili İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerden birinde konut binaları, ilköğretim okulu, anaokulu ve kültür merkezi inşasına ilişkin projenin, taraflarca belirlenen koşullar çerçevesinde ve tarafların yürürlükteki ulusal mevzuatına uygun olarak yürütülmesine ilişkin temel ilkeleri düzenliyor.

Söz konusu proje, 6 Şubat'ta depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın acil barınma ihtiyacını karşılayacak.

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