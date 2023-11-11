Dilan- Engin Polat çiftinin sistemleri ifşa oldu! Şiştem böyle çalışıyormuş! MASAK raporunun detaylarına ulaşıldı

SİSTEM NASIL İŞLEDİ?

MASAK raporu Dilan ve Engin Polat'ın kurduğu sistemi ayrıntılı şekilde ortaya koyuyor. Raporda şirketlerde toplanan yaklaşık 250 milyon TL'nin Polat ailesinin üyeleri tarafından nakit olarak çekildiği belirtilerek şöyle denildi: "Elde edilen hasılatın nakit olarak çekilip kurum hesaplarından uzaklaştırıldıktan sonra kendi şahsi hesapları ile özellikle Milda Gayrimenkul unvanlı bağlı kurum hesaplarına nakit olarak yatırılıp lüks araç ve gayrimenkul alınmasının, diğer hususlar ile birlikte değerlendirildiğinde Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde yer alan suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna matuf fiiller olabileceği."

200 MİLYONLUK SAHTE E-TİCARET

Dilan ve Engin Polat, kozmetik ürünleri internet üzerinden pazarlıyorlardı. MASAK raporunda, 200 milyon TL'lik e-ticaretin gerçek alış satış işleminin yapılmadığı, sahte belge düzenleyen kurumlar ile bankacılık hareketi olmayan mükellefler üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi. Dilan ve Engin Polat'a aitRise And Shine Kozmetik, Dilan Polat Güzellik Kozmetik, Dln Polat güzellik ve kozmetik, Dipomed medikal kozmetik, DP güzellik kozmetik şirketleri üzerinden sahte olduğu değerlendirilen alışların 225 milyon 743 TL olduğu belirtildi.

ANA PARA O ŞİRKETE GİDİYOR

O paranın asıl toplandığı yer ise Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi. Bu Engin Polat'ın tek yönetici olduğu, ana yönetici olduğu bütün mal varlığının toplandığı ana firma burası. Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi'nde toplanan paralar daha sonra operasyon sırasında el konulan araçlar vardı. Her biri 30-40 milyon değerinde çok şaşalı araçlar vardı. İşte o paraların bir bölümü ile 24 araç alınıyor. Geri kalanıyla da 15 adet taşınmaz alınıyor. Bunlardan bir tanesi çiftin oturduğu Çekmeköy'deki lüks villa, Tuzla'da alınan başka bir lüks villa daha var ve 15 adet gayrimenkul de buraya gelmiş oluyor. Böylece kurulan şirketler, kesilen sahte faturalar ve ardından da toplanan paralar 5 şirkette toplanıyor, oradan da nakit çekiliyor. Nakit olarak paralar dahılımı yapılıyor. Herkes kendince de bir pay alıyor ama ana para Milda Gayrimenkul Şirketi'ne geliyor.