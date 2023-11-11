Başkan Erdoğan Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki krizi değerlendirdi: Çözüm yeri anayasadır

Anayasa Mahkemesi, bir çok yanlış yaptı! Bu da bizi çok üzdü. Yargıtay, demiştir ki "Sen mahkemeysen ben de mahkemeyim! Sizinle ilgili yaptırım talep ediyorum..." Gereğini yapacak merci, parlamentoysa parlamentodan istiyor.
Yargıtay'ın kararı asla bir kenara atılamaz! Ancak biz taraf değil hakemiz! Partimden bazıları da Yargıtay'ı yeriyorsa yanlış yapıyor. Birilerine şirin görünmenin anlamı yok. Şu anda mevcut anayasa, yetersiz kalmaktadır. Yeni anayasa şart.
YARGITAY'IN KARARI KENARA ATILMAZ
Başkan Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti dönüşü uçakta önemli açıklamalar yaptı:
Her şeyden önce Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı Yargıtay da şu anda demiştir ki "Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum.
Bu talebinin gereğini bekliyor ve bu talebine karşı bunun gereğini yerine getirecek olan merci neresiyse o merciden bu talebini istiyor. Bu parlamentoysa parlamentodan istiyor. Şimdi Can Atalay'ı alın koyun bir kenara. Bundan önce yine benzer şeyler maalesef oldu. Parlamentomuz da bu konularda ağır hareket ediyor. Yani birçok terörist parlamentoda dokunulmazlıkların kaldırılması süreci geciktiği için kaçtılar, yurt dışına çıktılar. Bunların bu kadar ağır ele alınmaması gerekiyor.
Çok seri kararla bu işlerin bitirilmesi lazım. Seri olarak bu adımlar atılmayınca ondan sonra bakıyorsunuz birisi Amerika'da, birisi Almanya'da, birisi Fransa'da meydana çıkıyor. Ondan sonra da oralardan Türkiye'yi tehdit ediyorlar.
Eğer partimden bazı arkadaşlar da burada Yargıtay'ı yerip, Anayasa Mahkemesi'ne övgüler düzüyorsa onlar da yanlış yapıyorlar. Başkan Erdoğan, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek. Başkan Erdoğan ve hükümet yetkilileri dün Anıtkabir'e çıktı.
Başkan Erdoğan, Yargıtay'ın kararıyla ilgili ilk kez konuştu:
Anayasa Mahkemesinin kararına karşı Yargıtay da şu anda demiştir ki 'Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim. Bu talebinin gereğini bekliyor ve bu talebine karşı bunun gereğini yerine getirecek olan merci neresiyse o merciden bu talebini istiyor" dedi...