Başkan Erdoğan Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki krizi değerlendirdi: Çözüm yeri anayasadır

Anayasa Mahkemesi, bir çok yanlış yaptı! Bu da bizi çok üzdü. Yargıtay, demiştir ki "Sen mahkemeysen ben de mahkemeyim! Sizinle ilgili yaptırım talep ediyorum..." Gereğini yapacak merci, parlamentoysa parlamentodan istiyor.



Yargıtay'ın kararı asla bir kenara atılamaz! Ancak biz taraf değil hakemiz! Partimden bazıları da Yargıtay'ı yeriyorsa yanlış yapıyor. Birilerine şirin görünmenin anlamı yok. Şu anda mevcut anayasa, yetersiz kalmaktadır. Yeni anayasa şart.

YARGITAY'IN KARARI KENARA ATILMAZ

Başkan Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti dönüşü uçakta önemli açıklamalar yaptı:

Her şeyden önce Yargıtay'ın bir yüksek mahkeme olduğunu herhalde kimse inkar edemez. Anayasa Mahkemesi bu noktada maalesef birçok yanlışları da arka arkaya yapar hale geldi. Şu an itibarıyla Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara atılamaz, itilemez. Anayasa Mahkemesi'nin kararına karşı Yargıtay da şu anda demiştir ki "Sen yüksek mahkemeysen ben de yüksek mahkemeyim ve yüksek mahkeme olarak da şu anda sizinle ilgili bir yaptırımı ben de talep ediyorum.