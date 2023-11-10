Yargıtay AYM’nin anayasa ihlaline ’dur’ dedi! TBMM’de tansiyon yükseldi

Anayasa Mahkemesi Gezi davasında 18 yıl hapse mahkum olduktan sonra TİP milletvekili seçilen Can Atalay için 'hak ihlali' kararı verdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ihlal kararına "AYM'nin Anayasa'yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığı" gerekçesiyle uyulmamasına hükmetti.

Üyeler hakkında Yargıtay Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi. Bu gelişme, TBMM'de de tansiyonu yükseltti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te eyleme başlayacaklarını söyledi. Vatandaşı sokağa davet etti.