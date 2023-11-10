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Yargıtay AYM'nin anayasa ihlaline 'dur' dedi! TBMM'de tansiyon yükseldi

Yüksek yargıda Can Atalay anlaşmazlığı çıktı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması tartışmalara yol açtı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Kasım 2023 Güncelleme 10 Kasım 2023, 06:58
Yargıtay AYM’nin anayasa ihlaline ’dur’ dedi! TBMM’de tansiyon yükseldi

Anayasa Mahkemesi Gezi davasında 18 yıl hapse mahkum olduktan sonra TİP milletvekili seçilen Can Atalay için 'hak ihlali' kararı verdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, ihlal kararına "AYM'nin Anayasa'yı ihlal ettiği ve yetkisini aştığı" gerekçesiyle uyulmamasına hükmetti.

Üyeler hakkında Yargıtay Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi. Bu gelişme, TBMM'de de tansiyonu yükseltti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te eyleme başlayacaklarını söyledi. Vatandaşı sokağa davet etti.

Bu çıkışına Adalet Bakanı Yulmaz Tunç sert tepki gösterdi. "Hukuk devletinde sorunlar sokakta değil, yine hukuk içinde öngörülen mekanizmalarla çözülür" dedi.

MHP'li Feti Yıldız, "AYM kararlarına karşı kontrol mekanizmasının bulunmaması önemli bir eksikliktir" yorumunu yaptı.

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